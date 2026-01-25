鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。
黃揚明今（25）日在政論節目《新聞大白話》表示，近日有消息傳出，民進黨可能會推出鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰參選台北市長，他認為一旦成真，屆時內閣就會需要一定程度的改組，若是卓出戰就是大改組，鄭參選則是小改組，但無論如何，只有這兩人其中一人出來選，就必須要有內閣改組的準備，不會只是單純的調動。
黃揚明提到，近期由於台美關稅談判結果出爐，民進黨內不少人希望由鄭麗君參選台北市長，不過他認為，這對蔣萬安來說，綠營若是派愈強的人挑戰他，他未來就愈有可能取得更高的政治成就。
黃揚明舉前總統馬英九為例，當年他能夠直接從台北市長快速挑戰總統大位，關鍵在於他在1998年，打敗時任台北市長的陳水扁，而陳水扁在2000年選上總統，馬英九接著也挑戰總統大位。
黃揚明指出，鄭麗君雖然有擔任過立委，但她是不分區，之前從未有過區域選戰的經驗，倘若真要參選台北市長，未來選舉團隊要如何籌組和磨合都會是極大考驗。
黃揚明認為，現階段而言立委王世堅仍是民進黨最強的北市長人選，但同時也是黨主席賴清德最不喜歡的，所以王世堅要獲得提名的機率極低，加上他本人也多次表達沒有參選意願，「但王世堅已經成為全民都知道的『IP』，具備群眾魅力」。
