鄭麗君選台北市長？黃暐瀚：我個人判斷，機率直線上升

記者李鴻典／台北報導

台美關稅談判確認稅率15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，支持她參選台北市長的聲浪再起。鄭麗君20日表示，「這是考古題，我已經回答超過十年了，我過去的回答都算數，我是一個說什麼做什麼的人。」資深媒體人黃暐瀚今（21）天分析指出，鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，「我個人判斷，直線上升」。

黃暐瀚今（21）天分析指出，鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，「我個人判斷，直線上升」。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

黃暐瀚今天撰文寫下「鄭麗君選台北市長？」他指出，台美關稅談判告一段落，行政院副院長鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。

昨天在記者會上，鄭麗君再度被問到這題。她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」。

黃暐瀚說，這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但他的解讀卻是「不想選」。

所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題」。

黃暐瀚結論：

1、鄭麗君無意參選，很明顯。

2、黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察。

3、鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，我個人判斷，直線上升。

