鄭麗君選台北？藍議員曝她2特質「機率大」

▲行政院副院長鄭麗君（圖左）帶領台美談判。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。對此，台北市議員張斯綱昨（18）日指出，鄭麗君機率大，因為她有專業、不張揚，可以培養一次選舉的歷練，為未來副總統做熱身。

張斯綱昨上《新聞大白話》表示，他問了一些綠營的朋友，聽說鄭麗君剛好是總統賴清德喜歡的那種型，基本上有自己專業，不張揚，不搶風采，然後聽話。因此綠營人選中，鄭麗君的機率可能大一點。

廣告 廣告

張斯綱接著表示，重點不在鄭麗君選得上、選不上，而是要培養一次選舉的經驗，未來後會有期，因為所有的副總統都是一屆，鄭麗君在上次就已經傳說是副總統人選，但是當時蔡英文系統就是硬塞蕭美琴，美國也要蕭美琴。因此，這次要讓鄭麗君有一次選舉的歷練，讓她在選舉的應答上有一個訓練和熱身。未來在2028總統大選，鄭麗君才是最後可能搭配賴清德的人選。

張斯綱指出，因為綠營知道台北很難贏，所以在很難贏的情況下派一下自己人，賴清德比較放心，尤其因為台南已經不是自己人。縱使自己人現在沒有名氣，現階段也不是檯面上的人物，但都沒關係。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／抵台首發聲！鄭麗君：充分感受世界看好台灣、需要台灣

黃國昌VS鄭麗君！訪美合照對比差異曝 遭評：外交規格差很大

鄭麗君選台北市長？吳思瑤：若市民有福氣當然贊成