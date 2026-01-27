鄭麗君選台北？黃暐瀚：機率上升 學者：吸引中間選民

台北市 / 綜合報導

行政院副院長鄭麗君近期頻頻被點名選台北市長，如今台美關稅調整到15%不疊加，她也被視為關鍵功臣。資深媒體人黃暐瀚更直言，鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率直線上升。不僅如此，也有學者鈕則勳分析，鄭麗君參選台北的優勢，除了這次關稅談判經歷外，她的政治性格與對意識形態的堅持比較不明顯，有機會將票源拓展到中間選民。

出席公開活動，不免還是被問到關稅題，台美關稅拍板15%不疊加，行政院副院長鄭麗君，被視為關鍵功臣，如今關稅算是塵埃落定，她面對的下一題是被點名參選台北市長。

資深媒體人黃暐瀚說：「我覺得鄭麗君副院長選台北市，代表民進黨選市長的機率，大幅地提升還在提升當中，我覺得很可能最後就是他。」鄭麗君會被點名出戰首都，不是沒有原因，目前民進黨誰來對上尋求連任的台北市長蔣萬安，遲遲沒有定案，先前民進黨祕書長徐國勇表示，北市將有大咖應戰，因此鄭麗君就備受討論，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳也分析，鄭麗君近期因為將台美關稅談到15%不疊加，再加上232條款獲得最惠國待遇，成為一大優勢。

中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說：「政治的一個屬性或者是，政黨意識形態的一個色彩，沒有特別的鮮明，那所以對進取中間選票，可能會有一定程度的一個利基跟可能性。」民眾葛小姐說：「我是覺得應該會滿不錯吧，如果以整個台北市的形象的話來說，因為最近還滿重視都市的形象。」民眾徐先生說：「她(鄭麗君)可以有不同的位置(非台北市長)，或者是不同的功能去發揮那更好的舞台。」

民眾各有看法，但除了有機會吸引年輕世代外，民進黨內的聲量王立委王世堅，先前也表態挺她選台北，眼下綠營誰願意承擔大任持續沒結果，在拍板前一切都還很難說。

