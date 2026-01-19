鄭麗君關稅談判後「傳被拱選北市」 吳思瑤讚：資歷亮眼

台北市 / 綜合報導

行政院副院長鄭麗君順利完成台美關稅談判任務，今(19)日歸國，卓榮泰也將前往接機，也傳出綠營內部期待她能披綠袍出戰2026北市首長，但另一方面，前台北市長柯文哲昨(18)日談到免費營養午餐政策，直言根本是「騙票」，藍營議員秦慧珠則反擊，在藍白合的前提下，請柯文哲不要亂說話，但敏感時刻，前市長這番對北市政策的批評，是否代表白營可能打算自提人選？也引發討論。

行政院長卓榮泰親自接機，迎接副院長鄭麗君歸國，台美關稅終於談定15%不疊加，返抵國門後行程馬不停蹄，總統賴清德說：「非常感謝鄭麗君副院長帶領的談判團隊。」

總統在接見活動致詞中，也特別提及鄭麗君，由於這次關稅談判結果斐然，民進黨內出現，希望鄭麗君披上綠袍，征戰2026台北市長的聲浪，立委(民)吳思瑤說：「如果鄭麗君副院長，能夠用內閣副首長這樣子的資歷跟經驗，能夠前進台北市的選戰，這真的是一個非常，比亮點更亮點的選擇。」

台北市長蔣萬安說：「離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項市政。」若真的鄭麗君出戰，將對決力拚連任的蔣萬安，儘管強調聚焦「推動市政」，但隨著進入2026選舉年，藍白火力似乎也更猛烈，前台北市長柯文哲就對蔣萬安政策毫不留情。

前台北市長柯文哲說：「完全營養午餐免費，其實它基本上就是一個民粹的政治啦，好啦我也知道你在騙選票啦。」台北市長蔣萬安說：「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎。」

儘管蔣萬安態度緩和，但北市藍營議員先跳腳抱不平。白營議員幫忙打圓場，但選戰提名敏感時刻前市長這番話，也引發聯想民眾黨這次是否會自提人選，台北市版圖如何變動，外界持續關注。

