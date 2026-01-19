鄭麗君關稅談判立功！選台北市長呼聲高 蔣萬安：離選舉還有一段時間

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安出席信義區115年度市長與里長有約活動（圖／翻攝畫面）

台美關稅降到15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君今（19）日率談判團隊返抵台灣，行政院長卓榮泰也親自接機。對於傳出鄭麗君可能會出戰2026台北市長選戰，力拚連任的台北市長蔣萬安強調，離選舉還有一段時間，就是持續在推動各項市政，也期待中央能針對關稅做清楚完整的說明。

鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，和美國達成包括，「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。談判團隊今天返抵台灣，卓榮泰親自接機，大讚獲得相當實質且有意義進展跟結果，也預告明（20）日早上9點，在行政院會有正式返國說明會，會清楚說明談判過程及後續發展。

廣告 廣告

而目前民進黨台北市長人選尚未出爐，傳出在談完關稅後，鄭麗君可能會去選台北市長。對此，蔣萬安今天出席信義區115年度市長與里長有約活動，被問到會不會有壓力？他重申，離選舉還有一段時間，就是持續在推動各項市政，今天持續在基層勤走和里長面對面交換意見，持續照顧所有的市民朋友。

蔣萬安表示，至於關稅，很期待中央能夠做一次很清楚完整的說明，來確保每一位勞工以及中小企業的權益。

更多三立新聞網報導

台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

柯文哲嗆「把台灣賣給美國也是賣國」！周玉蔻酸：幹嘛幫賴清德討好川普

前鋒鄭麗君台美談判告捷！賴清德：政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進

鄭麗君率談判團隊回台灣了！卓榮泰預告：明天9點記者會說明台美關稅

