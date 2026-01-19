鄭麗君關稅談判超認真！她曝美智庫有話要說

▲行政院副院長鄭麗君（圖中）近日帶領台美談判。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 行政院副院長鄭麗君今（19）日帶領關稅談判團隊自美國返台，而針對關稅談判成果，科技專家許美華日前就透露，她收到華府智庫朋友傳來訊息，說台美關稅談判落幕，有些話終於可以說了：之前台灣獲得暫時性20％高關稅，他們都很為台灣感到不平，認為鄭麗君團隊認真、真誠，談得很好。

許美華17日發文表示，美方政府朋友告訴我們：「過去接近1年，我們（美國關稅談判代表），接觸不同國家的貿易代表談判隊，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊，是像台灣這樣專業的國家談判隊。」

許美華接著表示，美方朋友提到，首先，賴總統政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親自去美國，讓華府很多人大吃一驚。很多國家，甚至台灣的人都不一定了解，其實行政院副院長有多高地位。鄭麗君的英語title是vice premier ，也就是一個國家的副總理，是國家的副元首級別。除了台灣，沒有任何一個國家，是派出這種高層的人親自到華府去作關稅談判。這代表賴政府對台美關係的重視，這點很重要。

許美華指出，更重要的是，美國團隊對鄭麗君評價很高，尤其是她對於政策細節的了解和掌控，真誠地跟美方斡旋，有理有節，美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了。之前，台灣的暫時性關稅得到20%，比日本南韓或者歐盟最後的15%來得高；其實當時美國政府內部，有不少人為台灣感到不平。因為，美方代表都認為台灣已經展現出最大誠意，也都比其他國家談判得更好；一方面解除美方疑慮，同時也堅持台灣的立場。

許美華說，美方朋友表示當時他們都不明白，為何白宮川老大決定，台灣不能夠一開頭就獲得最低的15%關稅？當時他們也跟台灣團隊表達了遺憾。美方朋友也對鄭麗君以行政院副院長高度，投入談判的認真、辛苦表示敬意。他們說，過去大半年，鄭麗君多次來往華府，甚至曾經有過，剛抵達台北、踏出機場，又馬上起行上飛機回去華府進行會議。

許美華更透露，美方朋友說，鄭麗君希望可以當面了解所有動態並進行交流，因此頻繁來往台北跟華府，對談判事事親力親為。毋庸置疑，今次台灣政府的努力沒有白費。除了成功以「Taiwan」的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好。很大的原因，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。

