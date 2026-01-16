鄭麗君領軍台美關稅談判 靈魂大功臣還有她

▲行政院政務委員楊珍妮是台美關稅談判的靈魂人物、大功臣。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台美談判結果出爐，正式拍板台灣的對等關稅稅率降為15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，而此次談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與美方進行第六輪實體磋商，她是在2014年被拔擢，成為首位的女性的國貿局長，因國內外歷練紮實，被喻為貿易談判的拚命三娘，也深獲前總統蔡英文信任，如今帶回好消息，也振奮國內多數產業。

楊珍妮是經濟部國貿局首位女性局長，總統賴清德上任後，楊珍妮升任行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表。楊珍妮從1983年起就在國貿局服務，長期耕耘國際貿易領域，國內外歷練紮實，被喻為貿易談判的拚命三娘。



楊珍妮在2002到2007年間，到日內瓦擔任常駐WTO代表團經濟參事，當時她積極參與WTO各項爭端解決案件，耗時了3年，為業者爭取到平板液晶電視產品銷歐洲，可以免徵14.5％的高關稅待遇，幫廠商開創出更大的出口商機，一戰成名；返國之後，楊珍妮擔任經濟部經貿談判辦公室擔任副總談判代表，並且在2014年被拔擢，成為首位的女性的國貿局長。

2016年前總統蔡英文上任，即使政黨倫泰，她仍深受民進黨政府重用，2021年台美貿易暨投資架構協定（TIFA）睽違5年復談，就是由楊珍妮擔任談判副代表，當年代表為時任政務委員鄧振中。

在與台美多次關稅談判期間，曾有產業界希冀蔡英文能出馬對美談判，但蔡英文對談判團隊有信心，就是因為台灣主責談判的人物有楊珍妮，如今台美雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等多項談判預定目標。

