鄭麗君駁台積產能轉移美國40% 強調先進製程必留台灣

台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定（ART）。領軍談判的行政院副院長鄭麗君於今晚播出的電視專訪中訴說談判艱辛，針對美國總統川普（Donald Trump）有意在任內將台灣半導體產能40%轉移至美國的說法，鄭麗君明確表示，她已清楚向美方表達產能不可能分配，台灣最先進製程和技術研發一定得在台灣，護國神山只會越來越大。

行政院副院長鄭麗君。

鄭麗君指出，針對長達9個月的談判過程進行說明。她指出，這並非傳統的雙邊經貿談判，美方致力平衡貿易逆差、再造製造業，台灣作為美國貿易第六大甚至第四大逆差國，除了要減少逆差，也被要求應擴大投資。鄭麗君坦言，「談不好關稅是會上升的」，她必須盡量化解假設最壞場景發生的可能性。

談判過程中面臨的另一項壓力是「談判變動性」。鄭麗君續指，由於美方同時與多國談判，因此各國談判條件將造成個別談判變動，每次前往華府都可能面對新的要求跟期待。她舉例說明，美日達成投資協議後，美國就會期待其他有232項目的國家也要擴大投資，又如越南承諾全面開放市場，美方也會要求更多市場准入，這些都增加了談判的複雜度。

由於美方曾對外指出，希望台灣半導體產能至少將40%產能轉移至美國，引發「掏空台灣」質疑。對此，鄭麗君在專訪中回應，美方發言有其風格，但談判桌應回歸理性。她分析，台灣對美逆差9成來自半導體跟ICT產品，而台灣先進製程產值在全球市場高達近9成，這是數十年發展出來的半導體生態系，如同冰山基盤。

台積電。

鄭麗君強調，台灣半導體生態系「不可能搬走，只會越來越大」，護國神山只會越來越大，政府還是會持續投資台灣。她說，已清楚向美方表示產能不可能分配，台灣產能只會更大，但我方能擴大美國布局。鄭麗君進一步說明，「台灣模式」與政府出資的日韓投資模式不同，而是透過企業自主投資、政府提供金融信保，透過台灣經驗在美成立產業聚落，台美合作打造供應鏈，才能符合雙方戰略目標，創造雙贏。

針對外界質疑「台灣模式」將台灣科學園區整套搬去的說法，鄭麗君明確否認。她掛保證稱，在台灣不管是先進製造、先進封裝或上下游供應鏈，都會遠大於在美投資，也遠大於任何一個國家的投資。鄭麗君表示，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下展開全球、對美投資布局，這是基本原則。

鄭麗君進一步闡述，台灣半導體最先進製程技術一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的研發生態系，設廠規劃也必須先在台灣，確定能量產後，企業才會去其他國家擴展投資。這樣的模式確保了台灣在半導體產業鏈中的核心地位不會動搖。

根據台美1月完成的總結會議，雙方達成多項重要共識，包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係」等。當天主責談判的鄭麗君以及經貿辦總談判代表楊珍妮於美國商務部簽署台美投資MOU，待後續完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

