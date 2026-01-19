鄭麗君「凱旋歸國」被點名戰北市！台美關稅成果出爐 蔣萬安回應：關注勞工與中小企業

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

政院副院長鄭麗君率團赴美完成台美關稅談判後，成功爭取我國關稅調降至15%不疊加、並取得232條款最優惠待遇，表現備受關注，外界也開始點名她可能成為民進黨角逐台北市長的人選。對此，台北市長蔣萬安今（19）日受訪時回應，距離選舉仍有一段時間，市府當前重心仍放在市政推動，同時也期盼中央能就關稅議題進行清楚、完整說明，確保勞工與中小企業權益。

蔣萬安表示，「至於關稅，我們都很期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，來確保每一位勞工以及中小企業的權益。」（圖／北市府提供）

蔣萬安今日出席信義區「與里長有約」座談活動，會前接受媒體訪問。針對鄭麗君赴美談判成果，行政院方面形容其為「凱旋歸國」，媒體詢問，若鄭麗君未來投入台北市長選戰，是否會感受到壓力？

蔣萬安對此態度相對淡然，強調「其實離選舉還有一段時間。我們就是持續在推動各項市政。今天我們持續在基層行走和里長們面對面交換意見，來持續照顧所有的市民朋友。」至於台美關稅談判後續影響，蔣萬安表示，「至於關稅，我們都很期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，來確保每一位勞工以及中小企業的權益。」

除選舉話題外，媒體也關注中央與地方在住宅政策上的互動，包括中央下修社會住宅興建目標，並呼籲地方政府釋出市有土地共同合作，另傳出內政部長劉世芳有意拜會蔣萬安市長。對此，蔣萬安簡短回應，「我們會持續來和中央溝通。」

