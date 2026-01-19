鄭麗君「凱旋」將代表綠戰北市? 蔣：持續推市政

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安力拚2026連任，積極拜會里長辦座談，提起自己推動營養午餐免費，是要讓孩子別擔心家中的經濟狀況，不過民眾黨前主席柯文哲卻嗆說，這政策是騙選票，對此蔣萬安表示，柯主席對各種議題有各種說法不是很正常的嗎？另外針對民進黨可能徵召行政院副院長鄭麗君來選北市，蔣萬安則說自己就是持續推市政。

台北市長蔣萬安：「信義東延段，我也兌現當時的承諾，上任兩年內讓它動工。」

台北市長蔣萬安持續到基層拜會里長，緊扣自己兌現的選前承諾，無疑是盼望里長繼續支持2026連任路。

台北市長蔣萬安：「各位里長，我知道在地方第一線，代表市政府，協助我們宣導，推動各項建設，非常非常的辛苦。

對里長充滿感謝，大家一起拚市政，趕在農曆年前要緊緊抓住里長的心。

台北市長蔣萬安：「再一次感謝里長，也藉這個機會，跟里長們拜個早年，新年快樂馬到成功，一馬當先好不好。」

要想一馬當先就要拚出好政策，例如營養午餐免費政策，還有班班喝鮮奶，都是他們心中的好決策。

台北市長蔣萬安：「我們也不希望任何一個孩子，因為自己家庭經濟狀況，在餐桌上感受到差異。」

只是營養午餐免費政策，柯文哲持有不同意見，大批是在騙選票、民粹政治，蔣萬安不以為意。

台北市長 蔣萬安：柯主席對各種議題，都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費，最主要是希望讓孩子，在成長最關鍵的時期，吃得營養吃得安心，另一方面也看到很多地方，給我們支持。

柯文哲對藍營發動攻勢，不難猜是想掌控藍白合話語權，但選擇台北為攻擊目標，恐怕不是正解，當前蔣萬安連任氣勢強，民眾黨先不用說，民進黨傳出想派被說是凱旋歸國的，行政院副院長鄭麗君來參戰。

台北市長 蔣萬安：「其實離選舉還有一段時間，我們就是持續，在推動各項市政。」

民進黨想推哪位戰將，蔣萬安都一樣，敵人擺一邊，先把市政做的有模有樣。

