鄭麗君：半導體40%產能不可能移美 最先進製程必留台

（中央社記者高華謙、葉素萍台北8日電）針對美國總統川普任內目標，欲將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國，行政院副院長鄭麗君表示，她清楚告訴美方「不可能」，且最先進的技術研發與製程一定先在台灣進行，不會有科學園區搬到美國，護國神山只會越來越大。

台美貿易談判1月進入總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資」等多項共識，待後續完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今年1月指出，美國總統川普任內目標，是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。鄭麗君接受華視「新聞高峰會」專訪時談及關稅等議題，節目今天晚間播出。

鄭麗君表示，台灣對美逆差有90%來自半導體與資通訊（ICT）產品，因此川普期待能在美國振興製造業、打造本土晶片供應鏈，所謂是否把4成、5成產能移到美國，「我很清楚地跟美方說，不可能」。

她指出，台灣的先進製成占全球產值近9成，這是台灣數十年發展出的半導體生態系、不可能搬走，護國神山只會越來越大，但是當產業在國際擴大投資布局時可以擴大在美投資。

她表示，當時告訴美方「不可能以產能來做分配」，但可以擴大美國布局；且台灣與日韓的政府出資模式不同，台灣是透過企業自主投資2500億美元、政府提供金融信保上限2500億美元，台美雙方要合作打造供應鏈，就必須以台灣模式才能符合雙方戰略目標，美方也給予正面回應。

鄭麗君指出，不會有科學園區搬到美國，她與行政院長卓榮泰隨時都在協調企業擴大投資台灣所需的各項基礎建設，因此非常確信台灣產業正在籌建中、或未來即將要籌建的部分，相關先進製造、先進封裝產能或上下游供應鏈等，都會遠大於在美國的投資，甚至遠大於在任一國家的投資。

她表示，已清楚向美方說明，台灣半導體最先進製程技術絕對不會過去，一定在台灣才能進行，台灣才有完整生態系能持續研發，也必須先在台灣設廠且確定能夠量產，企業才會理性的去其他國家擴展新投資，因此最先進的技術研發與製程，一定是先在台灣。

至於談判過程是否有劍拔弩張時刻。鄭麗君說，就是理性堅定溝通說服以化解衝突，並儘量從雙方共同目標提出解方、尋求共識，也曾歷經過談完後再傳簡訊補充說明。

鄭麗君透露，她常在談判遇到衝突時告訴自己，必須守住台灣未來、化解困難、溝通並想出解方，讓談判可以持續並守護產業利益，這是攸關台灣產業與台美關係的未來。

鄭麗君表示，美國會期待貿易逆差大的國家一定程度市場開放，但台灣也要考量糧食安全與相關產業利益，因此會在此原則下磋商，現在有一定結論，會等簽署底定後再完整報告，屆時也會將投資MOU、台美對等貿易協定（ART）送交國會，並提出影響評估。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150208