鄭麗君、卓榮泰成北市長潛在人選 戴錫欽示警選情升溫

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15％，且不疊加。國民黨北市黨部主委戴錫欽16日表示，隨著關稅談判告一段落，加上朝野對立中，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長的可能性逐漸提升中，國民黨必須謹慎面對。

戴錫欽今上「品觀點-觀點芹爆戰」節目接受主持人黃光芹專訪，他說第一次選舉，參選人可以靠個人魅力，但要連任則是要有政績、明確政策定位，蔣萬安如今透過領頭推動具備社會共鳴的政策，如「營養午餐免費」、「無菸城市」、「大巨蛋經濟」、「捷運六線齊發」以及引進輝達（Nvidia）落腳台北等，已建立起一定的正面形象，也是任內的重要亮點。

戴錫欽說，對於綠營可能的北市長人選，已他對立委王世堅的了解，絕對不是講一套做一套的人，所以不可能參選北市，如今面臨到關稅談判告一段落，加上中央、行政、立法對立中，民進黨徵召鄭麗君或卓榮泰參選北市的可能性正逐漸提升中。

戴錫欽說，雖然綠營想拿回北市有一定難度，但也必須帶動議員基層選舉，所以不能完全放掉，先前浮出的人選不足以威脅蔣萬安，面對現任閣揆卓榮泰、對美關稅談判主要負責人的鄭麗君，就算北市是綠營的艱困選區，國民黨都必須謹慎面對。

戴錫欽說，卓榮泰若將行政、立法之間衝突的「委屈感」轉化為訴求，能激發民進黨內部的團結與支持者熱情，能鞏固基本盤；鄭麗君能用關稅談判包裝，或主打理性和溫文儒雅的形象，都是不同的選戰模式，蔣萬安要小心謹慎應戰。

