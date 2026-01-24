鄭麗君、卓榮泰誰選北市？作家曝政治議題攻防大不同

外界關注台北市選戰民進黨派誰出馬，行政院副院長鄭麗君在關稅談判後，參選呼聲極高，引發討論。作家顏擇雅認為，鄭麗君若參選反而可能放大藍白聲量，她看好行政院長卓榮泰參選造成的外溢效應，因此較贊成由卓榮泰參選台北市長。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

顏擇雅23日在臉書發文表示，台美關稅談判並不是整個結束，而是還有不少後續。鄭麗君此時留在中央行政團隊，會讓美方比較放心，在遇到問題時，知道可以找誰。如果此時調鄭麗君去選舉，會讓美方認為賴清德把民進黨利益看得比國家大事還重要。

廣告 廣告

鄭麗君和卓榮泰。（圖／中天新聞）

顏擇雅認為，民進黨也應該考量，卓與鄭參選，分別會造成哪一種議題攻防。若是鄭參選，議題一定是「賴政府跪美、美積電那些」。或許有人認為，股市大漲、工商團體也都出來額手稱慶了，不就證明談判結果一級棒，鄭麗君真的優秀，台積電變美積電是抹黑嗎？但不要忘了每一種經濟政策的願景，都是需要好多年才可以驗證的，結果沒出來之前都是預測。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

顏擇雅指出，預測只能比誰的聲量大，根本無法辯出結果。鄭麗君選北市，反而可能放大藍白聲量，打擊人民信心，然後心理影響行動，悲觀者越多，藍白預言就越可能變成自我實現的預言；但是卓榮泰下來選，藍白就會主攻他不副署財劃法這一件事，綠營這邊除了可以咬緊蔣萬安的行政能力，缺乏市政願景，回應藍營攻擊也可以多多強調藍白委如何毀憲亂政，「所以，我看好卓榮泰造成的外溢效應。」

延伸閱讀

北市選戰最新民調出爐！綠營王世堅領跑 但全被蔣萬安慘電

美國對台關稅降至15%不疊加 賴清德親揭談判幕後細節

影/北市選戰綠打「安全牌」鄭麗君？郭正亮揭時間點：反正必輸