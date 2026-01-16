鄭麗君：台灣是全球第一個在美國232條款取得最優惠待遇

行政院副院長鄭麗君今（16）日上午9:00（台灣時間）在經貿辦總談判代表楊珍妮和駐美大使俞大㵢的陪同下，在駐美代表處召開記者會。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日上午9點（台灣時間）在駐美代表處召開記者會說明談判結果。她強調，「台灣模式」與日韓模式不同，希望台灣產業持續壯大的同時，能以該模式支持台灣產業、擴大國際佈局，並藉此支持美國打造本土產業的供應鏈，達到互利雙贏的戰略目標。同時，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵相關的232條款，取得相對完整及最優惠待遇，顯示美國看待台灣是一個重要半導體的戰略夥伴。

鄭麗君在經貿辦總談判代表楊珍妮和駐美大使俞大㵢的陪同下，在駐美代表處召開記者會。鄭麗君透過直播向國人報告，我方取得兩項最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中（台灣對美貿易逆差排名第6）最低的稅率、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君說，台美關稅談判主要有4項目標，第一，成功將對等關稅調降到15%，且不疊加，與歐、日、韓等美國主要盟友齊平、獲得同樣稅率；她補充指出，台灣主要競爭國，以日、韓而言，美韓過去有FTA，日、韓也曾有第一階段的貿易協定，因此，過去台灣產業有許多品項輸美的稅率比日、韓還高，但經過這次談判後，齊平到相等的立足點，台灣也向美方爭取超過1000項的對等關稅豁免。

鄭麗君指出，長達9個月的232條款磋商，要面對的是美方尚未正式公佈的稅率，經過磋商後，美方承諾，未來制定232半導體及衍生品相關關稅，不論為何，都將給予台灣最優惠待遇；她提及，這將降低在美國投資、生產和營運的相關成本，而台灣相關供應鏈，也能獲得關稅豁免。

鄭麗君強調，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵相關的232關稅，取得相對完整以及最優惠待遇，顯示美國看待台灣是一個重要半導體的戰略夥伴。

鄭麗君指出，台美談判所達成的第三個目標是以「台灣模式」協助台灣產業，切入美國的本土供應鏈，搶佔AI的商機，與日韓模式不同的是，「台灣模式」並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證的機制、支持台灣金融機構經過專業的授信審查，提供給有融資需求的企業，「這是對我們企業擴大國際佈局的支持」，同時藉此支持美國打造本土產業的供應鏈，達到一個互利雙贏的戰略目標。

最後，鄭麗君提到，這次促進台美高科技雙向投資，希望未來彼此成為緊密的AI戰略夥伴，除了以「台灣模式」擴大在美投資外，在這次簽署的投資MOU裡面，美方也承諾建立雙向投資的機制，擴大投資台灣，主要是歡迎美方投資賴總統所推動的五大信賴產業，包含：半導體、AI、軍工產業、安控產業和次世代通訊，都載明在MOU裡面，美國將擴大在台投資，透過「台灣模式」期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是AI產業供應鏈發展的共同戰略夥伴，台美共同促進高科技的繁榮與發展。而數週後也即將與美國貿易代表署，就台美對等關稅談判的成果簽署「台美對等貿易協定」。

