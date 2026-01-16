鄭麗君：台灣模式是科技業的延伸 而非產業外移

台美關稅談判出爐，行政院副院長鄭麗君16日指出，政府以「台灣模式」與美磋商談判，相信將是「科技產業的延伸跟擴展」，而非產業外移。透過台美政府間合作，降低台灣企業在美投資的成本與風險，打造有利於企業發展的投資環境。

行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等談判預定目標。

行政院副院長鄭麗君在台灣時間16日召開記者會，說明台美關稅貿易談判。會中媒體關心半導體產業以打包赴美，是否將掏空台灣競爭力，如何維持產業競爭力。

鄭麗君回應，政府以「台灣模式」與美磋商，最重要目標是「科技產業的延伸跟擴展」，支持美國打造本土供應鏈，而非讓台灣產業外移，她說：『(原音)我們以台灣模式跟美國來磋商供應鏈合作，那最重要的一個戰略目標就是，這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴展。我想過去幾年我們可以看到台灣的半導體業者在國外進行擴大投資佈局，而這幾年來我國的半導體產業的總產值也在成長。』

鄭麗君說，台灣高科技產業已經是國際級產業，業者基於客戶與市場需求進行國際佈局。同時，政府也支持企業根留台灣、擴大在台投資，並且協助產業解決基礎建設、人才、水電等等問題，我們看到產業持續地投資台灣。

她進一步指出，「台灣產業模式」是政府與產業界座談過程中逐步凝聚共識，業者期盼政府與產業一起打造國際供應鏈。因此，產業在提出投資規劃時，希望政府能提供融資與信用保證。同時，面對企業赴海外投資、各自單打獨鬥的處境，業界也希望能複製台灣過去成功的產業聚落經驗，透過「打包進軍」的方式，由政府扮演溝通角色，協助打造產業聚落，進一步帶動產業規模擴大。

她說，透過台美政府間合作，能降低台灣企業在美投資的成本與風險，也向美方爭取土地、水電等基礎設施、便捷行政措施與友善法規環境等，已獲美方回應，也納入MOU中。

針對美國商務部長盧特尼克受訪時指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。鄭麗君回應，就她了解盧特尼克指的是美國本土晶片自給率，每個國家都有自己的國安目標。

她說，除了台灣是美國友好科技夥伴，美國也有其他夥伴以及在地業者，是由各方一起振興產業、發展AI，並非由台灣單獨完成。對台灣政府而言，最重要的是如何支持台灣產業在擴大與延伸市場。

