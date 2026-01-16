鄭麗君：台灣模式與美談半導體供應鏈合作 非產業外移

（中央社記者曾智怡、呂晏慈、侯姿瑩、鍾佑貞華盛頓台北16日綜合報導）台美今天達成貿易協議，美國商務部長盧特尼克指目標是將台灣半導體產能40%轉移至美。行政院副院長鄭麗君表示，這是美國本土晶片自給率的國安目標，台灣作為高科技夥伴參與其中，與美國共同振興AI產業發展，對台灣而言，更重要的是支持高科技產業在國際的擴大與延伸。

針對雙方將擴大半導體等供應鏈投資合作，外界憂心可能「掏空台灣」，鄭麗君強調，台灣是以「台灣模式」與美國磋商供應鏈合作，並非產業外移。

廣告 廣告

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，根據這次談妥內容，台灣半導體產業鏈將進軍美國，外界擔憂產業鏈外移恐實質掏空台灣。

鄭麗君在台美關稅貿易談判新聞說明會回應，台灣是以「台灣模式」與美磋商供應鏈合作，並非產業外移，最重要戰略目標是台灣科技產業延伸與擴展。

她指出，近年半導體業者在國外投資布局，半導體總產值持續成長，2023年總產值4.3兆、2024年增至5.3兆、去年達6.5兆，台灣高科技產業已成國際級產業，會基於客戶、市場、產業壯大戰略目標進行國際布局。

同時，政府支持企業根留台灣、擴大投資，投資台灣方案現在邁入2.0，鄭麗君提到，她時常協助產業投資台灣，解決基礎建設、人才、水電問題，見證台灣產業持續投資台灣。

鄭麗君表示，當產業壯大布局全球時，也期待政府能一起打造國際供應鏈，與產業座談過程中，業者也提出希望政府協助融資信保，在各國單打獨鬥時，更盼將過去成功產業聚落經驗，透過GtoG方式，由政府扮演介面，與美國建立台美合作模式，一起協助打造產業聚落，協助產業擴大。

她強調，相信供應鏈合作「不是move而是build」，在支持美國打造本土供應鏈同時，也讓台灣科技產業延伸擴展。

對於盧特尼克指台灣半導體產能40%轉移至美說法，鄭麗君表示，就台灣理解，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，台灣身為高科技夥伴參與其中，美國也有其他友好夥伴與自己IDM業者，是大家一起在美國共同振興AI產業發展，也非由台灣單獨完成，各國有其追求國安目標，「我們更重要的是如何支持台灣高科技產業在國際的擴大與延伸」。

開放市場部分，鄭麗君說，數週後將與美國貿易代表署簽署協議，當中就關稅、非關稅貿易障礙等項目也有一定共識，這次美國與各國談判中，也可見其對逆差大國家或者幾乎所有國家都要求市場開放，「我們的確也面對這樣期待」，但也強調談判中會以糧食安全、國民安全等原則磋商，談判底定後，會完整向民眾報告。（編輯：林淑媛）1150117