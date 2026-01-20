鄭麗君：台灣為全球首獲232關稅優惠 配額內免稅 配額外15%

台美關稅談判底定，行政院20日召開「台美對等關稅談判說明會」，行政院副院長鄭麗君說明與美方取得的4項共識，包括台灣對等關稅降為15%且「不疊加」、美方承諾就美國232條款半導體及其衍生品相關關稅給予台灣「最優惠國待遇(MFN)」等。鄭麗君強調，數週後將與美方簽署「台美對等貿易協定(ART)」，完成最後一哩路。

台美對等關稅談判歷經9個月，完成階段性成果，行政院今日召開「台美對等關稅談判說明會」，率領談判團隊的行政院副院長鄭麗君表示，我方與美方歷經6次實體協商與多次視訊線上會議，取得多項共識。首先是台美對等關稅降至15%且「不疊加」，這是美國主要逆差國中「最惠待遇」，稅率與歐盟、日本、南韓等美國重要盟友一致。

其次，針對美國232條款半導體及其衍生品相關關稅，美方也承諾給予台灣「最優惠待遇」。鄭麗君指出，台灣也是「全球第一個」優先取得未來可能半導體及衍生品關稅「免稅配額」與配額外最惠待遇。

鄭麗君解釋，232半導體及半導體衍生品關稅屬於「未來式」談判，雖然美方第二階段稅率尚未正式出爐，但台灣已「預先取得」優惠模式，包括配額內免稅，也就是「零關稅」；配額外則取得15%優惠關稅。她說：『(原音)我們確定美方給予我們最惠待遇配額內免稅，配額外仍然享有優惠關稅，若屆時萬一優惠關稅小於15%，我們也落下了但書，從其低給予台灣。所以我們認為這一項的談判結果面對未來台灣攸關半導體及ICT產業的出口競爭力，是以穩定來治理不確定性，確保未來232任何稅率下，我們將享有最優惠的待遇。』

鄭麗君也提到，除半導體外，談判也觸及232其他專案，包含台灣重要的汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也取得相關優惠待遇；若涉及鋼鋁銅成品含量，則獲「豁免」優惠待遇。鄭麗君並指出，針對未來調查中的232專案，台、美同意建立機制，持續磋商以給予台灣優惠待遇。

鄭麗君指出，我方在本次總結會議中也再度向美方表達，希望能儘速完成台美避免雙重課稅(ADTA)，以降低雙方企業投資面臨的稅務問題，19日已收到美方相關單位回應，希望雙方加速進行避免雙重課稅(ADTA)相關程序。

最後鄭麗君強調，談判尚有「最後一哩路」，數週後將與美國貿易代表署接續簽署「台美對等貿易協定(ART)」，其中也包含「台美雙向投資」，待簽署後，即完成此次台美關稅談判。(編輯：宋皖媛)

