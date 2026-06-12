鄭麗君：國家融保機制首期籌資優於預期 7月初受理申請
（中央社記者謝怡璇、曾筠庭台北12日電）國發會今天舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。行政院副院長鄭麗君致詞表示，首期專款原預計為12億美元，最後超乎預期達到13.75億美元（約新台幣434億元），預估7月初受理申請。
國發會今天舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，並邀請行政院副院長鄭麗君、美國在台協會（AIT）處長谷立言、銀行公會理事長董瑞斌等人出席，另有合庫銀、兆豐銀、中信銀、元大銀、土銀、彰銀、台企銀、台銀、一銀、華南銀、永豐銀、國泰世華銀、富邦銀、台新銀及玉山銀等金融機構代表與會。
為支持企業赴美投資，國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，資金分為5期挹注。目前第1期共有8家公股銀行、7家民營銀行參與，由國發基金出資8億美元加上銀行出資5.7億美元，首期專款共計達13.75億美元，可協助企業融資近550億美元。
鄭麗君表示，在擬定期間，感謝國發會主委葉俊顯聽取多家銀行的寶貴意見，以及金管會、財政部等多部會的努力，但光有方案不足以成事，重要的是踴躍參與的公民營銀行及銀行公會的協助，原訂首期專款為12億美元，但目前已籌資到13.75億美元，超過預期目標，預估7月初可受理申請。
鄭麗君表示，台美長期以來是高科技領域密切合作的重要經濟夥伴，雖然過去一年台美經貿談判始於貿易逆差，但逆差背後反映的是雙方互補、緊密合作的夥伴關係。展望未來，美國是全球AI發展中心，台灣則是AI時代不可替代的關鍵力量。台美合作將能共同發展，並鞏固民主陣營在高科技的領導地位，這也是今年1月台美簽署投資合作備忘錄（MOU）時共同展望的戰略目標。
鄭麗君提到，MOU當中提出「台灣模式」，包含企業自主規劃投資、由政府信保機制支持金融機構提供上限2500億美元授信金融服務，以及台美合作共同打造產業聚落，美方政府承諾協助土地、水電、基礎設施及簽證、便利的行政措施等。
鄭麗君表示，透過台灣企業投資美國融資保證機制，邀請金融界與產業界攜手合作，展開擴大國際布局、深化在美投資的關鍵一步，藉此深化台美高科技戰略夥伴關係，打造民主供應鏈。
谷立言表示，對等貿易協定（ART）及MOU簽署，讓台美關係跨出歷史性的一步。為落實這些協議，美國與台灣正致力於促進台灣對美投資，包括評估開發工業園區等，今天簽署的出資意向書扮演重要角色。
谷立言提到，當台積電、緯創和環球晶等成為美國家喻戶曉的品牌時，美國民眾將能從個人層面理解美台關係為其生活帶來的價值，邁向以AI革命為核心的經濟夥伴關係的新黃金時代。（編輯：潘羿菁）1150612
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