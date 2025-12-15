鄭麗君：地緣政治與氣候風險交織 唯有創新強化台灣韌性

行政院副院長鄭麗君今天(15日)出席「第八屆政府服務獎」頒獎典禮時表示，台灣正面臨地緣政治引發的供應鏈重組、極端氣候加劇的風險，皆在全面考驗國家、國土與社會整體的韌性，她期勉獲獎單位以創新來因應，才能為國家找出穩健前行的道路。

國發會15日舉行「第八屆政府服務獎」，共有144個機關參獎，分成「數位創新加值」、「社會創新共融」兩個項別最後選出26個績優機關及2個民間團體。

行政院副院長鄭麗君致詞時指出，除了全球情勢快速變化，台灣各地也正推動不同面向的區域振興與發展計畫，如何在轉型過程中兼顧經濟發展、社會公平與環境永續，是政府必須正面回應的重要課題。她強調，面對一波又一波的挑戰，政府「唯有以創新來因應」，才能為國家找出穩健前行的道路。她說：『(原音)台灣也面對許多的挑戰，不論是地緣政治帶來供應鏈的重組、極端氣候的威脅，乃至淨零數位轉型雙軸轉型，以及我們區域發展的各項所需的振興計畫，我想這一些都在在的考驗著我們的國家、國土、社會的整體韌性，面對許多的挑戰，我們唯有以創新來因應。』

鄭麗君表示，創新不僅是科技的突破，更是治理思維與服務模式的革新。政府將持續善用 AI、數位工具、開放資料與智慧應用，結合跨域整合的政策工具，提升公共服務效率與品質，同時也要融入社會人文價值，確保政策回應不同地區、不同族群與每一位人民的實際需求。

她指出，本屆政府服務獎的獲獎案例，正是台灣面對挑戰時的重要縮影。無論是數位創新、智慧治理、偏鄉醫療整合、災防韌性建構，或是地方創生與社會共榮的實踐，皆展現政府部門、地方政府及民間團體以創新回應公共問題的具體成果，也為其他機關樹立了可學習的標竿。

鄭麗君強調，這些努力與成果，正呼應總統與行政院所推動的「國家希望工程」願景，透過經濟創新成長、擴大社會投資與環境生態永續，打造具韌性與包容力的臺灣。她期勉所有公務同仁持續以創新為動力，在不確定的時代中穩健前行，讓台灣能在各項挑戰下，持續走在永續發展的道路上。(編輯：許嘉芫)