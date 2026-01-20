鄭麗君：對美採購農產品已刪除 爭取1千項貨物免關稅

行政院副院長鄭麗君今與行政院長卓榮泰等人召開「台美關稅談判說明記者會」。（張薷攝）

台美關稅談判已經底定，針對外界關注市場開放，行政院副院長鄭麗君表示，數週後會簽署台美貿易協定，台灣對美採購農產品部分最後是有刪除的，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中，且我方有向美國爭取1000項貨物免關稅，待正式簽署台美貿易協定後，會召開正式記者會跟國人做完整說明。

行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君指出，這次台美談判是將對等關稅及232條款一起談，MOU裡面載明對等關稅15％且不疊加，232條款部分有最優惠待遇，也跟美國貿易代表確定，數週之後會簽署台美貿易協定，該協定也會再度載明對等關稅15％且不疊加。

鄭麗君表示，同時也與美方確認，數周後將簽署台美貿易協定，該協定中也會再度載明，美方給予台灣的對等關稅不疊加，但同時也會涵蓋多項重要條文，包括非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。

鄭麗君提到，在商業機會部分，先前有提及所謂台灣自美採購農產品，但在最後階段，我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定，這一點在此做出修正說明。

鄭麗君強調，至於其他面向會在正式簽署台美對等貿易協定之後，召開正式記者會，向國人做完整說明，目前仍在進行最後的法律文字與條文正本確認作業。此外，我方也向美方爭取超過1,000項對等關稅的豁免項目，目前仍在確認中。

鄭麗君強調，美方在這次談判對各國都期待全面市場開放，尤其台灣貿易逆差是第六大，也持續攀升中，所以的確也期待我方相當的市場開放程度，不過基於糧食安全、相關軍工維護能力跟美方協商，在完成底定後會向各界說明。

政委楊珍妮指出，台美雙方正進行對等貿易協定文本草案進行最後檢視核對工作，包括我輸美產品豁免對等關稅項目、我國自美進口降稅項目等，一旦雙方簽署協定，將立即向國人報告完整協定內容，也將依條約締結法將協定送交國會，並提出影響評估。

此外，有關台美避免雙重課稅協定（ADTA）進度，鄭麗君表示，歷次談判都有向美方提出希望盡快洽簽ADTA，她在總結會議時跟美國貿易代表署再次提出期待，而昨天有收到最新訊息，相關單位希望啟動雙方就ADTA後續有利於加速程序的會談。

