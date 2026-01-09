鄭麗君：強化關鍵基礎設施防護韌性 完善與地方政府應變能力

行政院副院長鄭麗君。（行政院提供／王千豪台北傳真）

行政院副院長鄭麗君8日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，鄭麗君表示，12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」雖屬單一暴力攻擊，但未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重，各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為。

鄭麗君聽取「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」報告後表示，去年度城鎮韌性演習，搭配國防部全民防衛動員署所規劃的全民防衛動員演習，共同驗證關鍵基礎設施（CI）在灰色地帶衝突情境下，尤其是在戰災應處，以及CI與地方政府間合作應變能力，感謝行政院國土安全辦公室及各主管部會的努力。

鄭麗君強調，針對本次報告所提CI多元防護作為、自救能力及外部支援防護等相關計畫，務必確實落實，各部會應特別留意新增的CI，並協助訂定安全防護計畫。此外，他也請經濟部及金管會等各相關部會從所屬CI事業單位既有持續營運計畫範本進行思考與延伸，進一步協助民間企業擬定持續營運計畫指引，強化營運韌性。

最後，針對去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君指出，此事件雖屬單一暴力攻擊，惟未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重。各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變之系統性指揮與應變體系。

