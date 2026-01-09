鄭麗君：強化關鍵基礎設施韌性 建構無人機反制體系

（中央社記者賴于榛台北9日電）為強化關鍵基礎設施韌性，行政院副院長鄭麗君主持行政院國土安全政策會報時指示，目前保二總隊已進駐重要關鍵基礎設施，未來面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化防護韌性，建構關鍵基礎設施反制無人機系統區域聯防體系。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持行政院國土安全政策會報，並頒獎表揚2025年城鎮韌性（關鍵基礎設施防護）演習獎勵單位及個人。

鄭麗君說，2025年城鎮韌性演習提供非常好的整合經驗，來面對灰色地帶衝突、平戰轉換及戰時情況的應處，透過演習驗證關鍵基礎設施（CI）能否維持營運韌性、中央與地方政府間合作是否順暢，以及強化CI與軍民整合協調的作業能力。

為持續強化CI韌性，鄭麗君表示，安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二總隊進駐重要CI及協同第5級保全人力，再加上「有想定、無腳本」演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。

因應近來中國軍演及國際地緣政治變化，鄭麗君認為，台灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，CI都必須事先建立聯防反制機制，並強化資安相關措施，提出更全面的韌性整備計畫。

談到去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君說，此事件雖屬單一暴力攻擊，但未來若遭遇系統性攻擊，規模與危害恐更為嚴重，因此各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變的系統性指揮與應變體系。（編輯：謝佳珍）1150109