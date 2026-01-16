鄭麗君「念哲學的」為對等關稅立大功！李忠憲讚「台灣幸運」：談判不是比音量「是在混亂中保持邏輯」

行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今（16）日談妥台美最終對等關稅，調降至15%不疊加、獲得國人掌聲。成大教授李忠憲直言，過去有人說鄭麗君是念哲學的，別折磨她，後來證明是「台灣的幸運」，因為談判不是比情緒、音量，而是比誰在混亂中還能保持邏輯結構，「哲學訓練的人通常耐得住空白、撐得住沉默。」

「有人說別折磨她，她是念哲學的，後來證明，這正是台灣的幸運」，李忠憲今日在臉書發文表示，之前鄭麗君帶隊去美國談判關稅時，有同溫層的朋友說，不要折磨她，她是念哲學的，他很不以為然，果然鄭麗君為台灣立下大功。

李忠憲直言，他也開始要來教哲學了，哲學是一切學問的母親！

李忠憲解析，其實「念哲學的」為什麼適合談判，哲學訓練真正給人的，不是背頌理論，而是訓練界定問題的能力，加強拆解語言與前提的敏感度，在壓力下保持結構化思考。

李忠憲指出，談判不是比情緒、也不是比音量，而是比誰在混亂中還能保持邏輯結構，「哲學訓練的人通常耐得住空白、撐得住沉默」，哲學不是逃離世界，而是進入世界的工具。

（圖片來源：放言、三立新聞）

