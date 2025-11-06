鄭麗君：推動總體性國土治理工程 (圖)
行政院副院長鄭麗君6日表示，政府會推動面對極端氣候威脅下的總體性國土治理工程，逐步建構台灣的調適韌性。
中央社記者高華謙攝 114年11月6日
