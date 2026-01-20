鄭麗君：政府信用擔保2500億美元專款規模上限百億美元

（中央社記者呂晏慈台北20日電）台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。行政院副院長鄭麗君今天首度公布規劃，預估信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元，將分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。

鄭麗君今天在行政院台美關稅談判說明記者會表示，台灣提出企業自主規劃2500億美元的產業投資，以及台灣政府以信用保證機制來支持金融機構提供2500億美元上限的授信額度。前者是政府對赴美投資的高科技產業訪查後所了解的未來投資規劃，也包含了企業已經在進行的投資計劃。

對於政府信用擔保2500億美元部分，鄭麗君表示，雖然美國政府的貿易協議聯合事實清單（Fact Sheet）寫的是「at least（至少）」，但在投資合作備忘錄（MOU）中載明的文字是「up to（上限）」，Fact Sheet屬於新聞稿性質，未來執行會依據雙方簽署的MOU。

鄭麗君解釋，這個模式與日本、韓國的出資模式不同，台灣的信保模式並非政府出資模式，這是基於過去產業成功的經驗，即由企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。

至於信保機制如何建立，鄭麗君解釋，原則上政府不會動用經濟部中小企業信保基金，因為國發會下已設有國家融資保證機制，過去已在離岸風電、重大公共建設等有相關執行經驗，未來會在這個機制下建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君說，初步規劃，若以授信額度上限2500億美元規模來設算，考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，會在5至6成間規劃保證成數，承保倍數為15至20倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為62.5億至100億美元之間。

鄭麗君補充，由於MOU並未載明年限限制，且融資是視企業所需才會進行融資申請，銀行則需進行授信審查，有需要信保時才會啟動信保機制，因此可以分期建立規劃，預計分5期來規劃信保機制，第1期到位後便可以分期注入，這項方案尚待研議中，須待行政院長卓榮泰做最後決定。

鄭麗君說，依據國家融資保證機制，信保專款來源會來自政府與銀行共同組成，將考慮由國發基金來籌措，也會邀請公股及民營銀行共同參與。（編輯：林淑媛）1150120