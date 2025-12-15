鄭麗君：期許公務員秉持初衷 讓台灣成為更好台灣

（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發會今天舉行第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，行政院副院長鄭麗君致詞時特別感謝所有公務員在工作崗位善盡其責，她勉勵大家秉持初衷，利國利民，「讓自己成為更好的自己，讓台灣成為更好的台灣」。

第8屆政府服務獎中央部會與地方政府共有144個機關參獎，分成「數位創新加值」、「社會創新共融」兩個項別評獎，經過嚴謹的評審過程，最後選出26個得獎機關及2個併予獎勵的民間團體。

國發會今天於政治大學公共行政及企業管理教育中心舉行第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，鄭麗君蒞臨致詞與頒獎。

鄭麗君致詞時指出，台灣正面臨地緣政治變化的供應鏈重組、極端氣候威脅、淨零數位雙軸轉型及區域發展所需振興計畫等多方面挑戰，考驗國家、國土與社會韌性，唯有以創新思維結合科技工具，同時懷抱社會人文價值，才能有效因應，並積極回應人民的需要，推動台灣永續發展。

鄭麗君引用行政院長卓榮泰常說的話「要為老問題找新方法，為新問題找好方法」，她期許在AI時代，政府率先運用各種智慧科技，建構智慧治理，透過創新驅動以普惠大眾。

鄭麗君認為，這屆得獎機關樹立政府服務的標竿，希望未來能有更多單位善用科技創新，追求永續發展，也鼓勵公務員每天期許自己，秉持初衷，為國為民、利國利民，「讓自己成為更好的自己，讓台灣成為更好的台灣」。

國發會指出，這屆得獎機關在數位治理、醫療照護、防災應變、共創共融、永續環境與文化創生等多元領域，呈現政府以創新科技提升服務便利與安全、推動社會共融及永續發展的成果。例如「內政部移民署」以AI臉部辨識與自動化通關系統，整合出入境與航班資料，「註冊通關二合一」讓通關效率再提升，旅客通關時間縮短至10秒，並獲國際航空評鑑機構Skytrax「證照查驗服務全球第4」肯定。

另外，「交通部中央氣象署」以AI氣象預報與農業決策模型，提供在地化預報，協助雲林縣農民掌握天候與務農時機；「台南市政府交通局」以AI交通分析與車聯網技術建構「救護車綠燈廊道」，結合消防局及轄區各大醫院，打造路口即時反應式優先號誌系統，協助救護車清空車流，有效提升救護車通行安全。（編輯：蘇龍麒）1141215