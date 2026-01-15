鄭麗君、楊珍妮昨赴美第6輪磋商 4目標會後將對外宣布共識內容 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

行政院台美經貿工作小組今（15）日證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於昨日晚間出發赴美，與美方進行第6輪實體磋商，結束後將對外宣布達成共識的內容，並擇期與美國貿易代表署簽署台美貿易協議。

台美經貿工作小組表示，此行有4項談判目標。第一、對等關稅再調降且不疊加MFN；第二、232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三、以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四、促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

廣告 廣告

台美經貿工作小組指出，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德3問「金門縣長人選」沒下文 地方人士揭露陳玉珍強大原因

質疑陳見賢兼新竹縣黨部主委「球員兼裁判」 徐欣瑩籲黨中央採全民調

【文章轉載請註明出處】