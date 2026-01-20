鄭麗君：美方盼各國全面開放市場 降稅清單會考量四大因素
台美關稅談判已經底定，不過外界關心我方市場開放部分，對此，行政院副院長鄭麗君20日表示，後續的台美貿易協定中除了載明關稅15％不疊加外，也會涵蓋多項重要條文，包括非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。
鄭麗君指出，台美關稅談判必須將「對等關稅」與「232條款」一併處理，我方已經與美國商務部完成投資備忘錄（MOU），內容明確載明對等關稅不疊加，也載明232條款相關關稅的優惠方案。同時，也與美方確認，數周後將簽署台美貿易協定，該協定中也會再度載明，美方給予台灣的對等關稅不疊加，但同時也會涵蓋多項重要條文，包括非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。
鄭麗君也補充，在商業機會部分，先前有提及所謂台灣自美採購農產品，但在最後階段，我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定，這一點在此做出修正說明。至於其他面向會在正式簽署台美對等貿易協定之後，召開正式記者會，向國人做完整說明。目前仍在進行最後的法律文字與條文正本確認作業。此外，我們也向美方爭取超過1,000項對等關稅的豁免項目，目前仍在確認中，因此會在整體完成後，再一次性對外完整說明。
鄭麗君強調，對於關稅談判，美方此次對各國的立場，都是期待全面性的市場開放，特別是台灣對美貿易逆差位居第六，且持續上升，美方確實期待我方有相當程度的市場開放。不過，我們也基於糧食安全，以及國內產業與關鍵能力的維護，持續與美方協商，在完成協定後，會向各界說明本次磋商的原則與結果。
政務委員楊珍妮也補充，對於市場開放這部分，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國 FTA開放情形；而我方的原則為，秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性。其考量因素包括，美國無產制或我國未自美進口、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。
至於在非關稅貿易障礙部分，楊珍妮也說，美方希望須處理年度貿易障礙報告中的NTB，包括農工產品須與國際標準對齊，也包括環境、保護勞動權益等按照國際規範，並重申台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化等承諾。不過我方將秉持以維護國民健康與國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美方進行磋商等原則持續與美方協商。
更多udn報導
比No Show還氣！訂位客一通電話放鳥 店家氣炸
台灣人赴日免稅結帳…1舉動獲店員狂讚：學起來
iPhone儲存空間不夠？內行曝1快清方式多20GB↑
小人國免費入園爆亂象！童攀爬拆屋 園方心痛發聲
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 22 小時前 ・ 221
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 68
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 760
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 114
國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 57
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 28
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 1 天前 ・ 8
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
點名「德意志」僅剩兩活棋 凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園
凌濤指出，民進黨台南市長初選，陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，現有賴系參與人民調不見起色，結...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
誰聲援中天記者就是中共協力者？黃國昌嗆綠營：除了抹紅拿不出政績
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民進黨真的省省，拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？民眾黨今日舉辦2026共同政見發表會，黃國昌會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 18
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠為反停砍年金聲請釋憲 藍主張：為落實公教人員信賴保護
行政院、考試院、民進黨立法院黨團針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。國民黨團19日強烈譴責並指出，年金改革不是製造世代對立，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年九合一選舉，黨內各派系更力挺自家議員參選人，其中，屬於湧言會的民進黨立委林楚茵，今（18）日不僅舉辦紀錄片電影《冠軍之路》包場公益活動，更帶著同派系的台北市議員擬參選人郭凡、康家瑋、劉品妡露臉。對此，林楚茵受訪強調，希望把最優秀、最優質的人推薦給大家。林楚茵今日受訪表示，今天這一場公益包場的活動，以邀請公民朋友一起參與，過去在2025年時公民朋友為了愛台灣，發起愛台灣的運動，而愛台灣的心其實要持續下去。接著她指出，其實公民運動不可或缺也包含政治工作者，因此今天除邀請台北隊夥伴，包含議員顏若芳和林延鳳，以及接下來推出的3位即戰力，分別是松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡、中正萬華的康家瑋。她認為，由於在公民力量中議員是非常重要的角色，因此希望把最優秀、最優質的人推薦給大家，只有攜手合作才能讓台北更好，「即使過去台灣隊不被看好，但就像禮拜五公布的關稅一樣，台灣總是默默做、默默努力並在世界發光」。林楚茵喊話，現在推薦最棒的台北隊，他們一直在基層默默努力，也希望他們能在年底選舉，都能站上台北市議員的舞台，進一步為市民發聲、讓台北市更好。最後林楚茵透露，禮拜二會前往參加一場大型造勢到場支持小雞們，希望湧言會全台灣的年輕朋友新戰力，都能夠給推薦大家；先從民進黨初選民調過關後，再一路像台灣隊在WBC一路過關迎向冠軍之路。原文出處：快新聞／盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家 更多民視新聞報導林楚茵帶小雞！攜北市2擬議員參選人發放「台灣尚勇」限定版春聯「呃…呵呵」冷笑談林宸佑 邱議瑩憶遭堵訪：確實很刻意挑釁中天主播林宸佑觸國安法收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言