鄭麗君：美232半導體關稅定案前 擬先確認台廠優惠待遇

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（中央社記者曾筠庭台北12日電）美國半導體232關稅尚未出爐，外界高度矚目。行政院副院長鄭麗君今天表示，目前已向美方提出，希望未來實施半導體232關稅之前，能夠先完成台廠赴美投資配額零關稅及豁免清單的協商，以免避免廠商受到衝擊，換言之，在尚未確認台廠可適用的優惠待遇之前，期盼美國半導體232關稅實施時間，「越晚越好」。

美國日前公布台灣3大產業類別的232條款關稅措施，包括汽車零組件、航空器零組件及木材與木製品，並已於5月正式生效；至於台灣對美出口大宗的半導體產品，其232關稅措施尚未出爐。

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鄭麗君今天出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮時指出，台灣已在今年1月簽署的MOU中，預先取得未來潛在232半導體關稅的優惠待遇，包含配額內零關稅、配額外優惠關稅，以及赴美投資企業生產營運所需原料、設備及零組件享有豁免關稅待遇。

她表示，這不僅代表赴美投資企業可享有優惠，其供應商也可共享商機，期待高科技供應鏈擴大全球布局的同時，也能帶動國內中小企業及傳統產業升級轉型。

鄭麗君表示，目前已向美方提出，希望未來美國實施半導體232關稅之前，能先完成台灣赴美投資企業零關稅配額及豁免清單的協商，以免避免國內企業受到衝擊，在確認台灣企業可適用的優惠待遇之前，期盼美國半導體232關稅實施時間「越晚越好」。

鄭麗君指出，美國在對等關稅法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅並疊加既有最惠國待遇（MFN）稅率，以延續整體關稅安排，同時啟動2項301調查。

她表示，台美雙方在301調查期間維持密切溝通，整體互動朝正面方向發展，政府有信心因應後續關稅變化。

鄭麗君表示，美方日前公布301調查中有關強迫勞動豁免進口禁令的最新結果，台灣被列入建議採取較低稅率的國家之一，顯示美方肯定台灣在協定中的具體承諾，也反映台美簽署的協定，已成為未來因應美方關稅政策及法律基礎調整的重要有利基礎。

她指出，美國貿易代表署（USTR）最新聯邦公報尚未公布相關建議稅率的生效日期，代表目前並非最終稅率。外界預期，美方未來仍可能針對結構性產能過剩等議題持續調查並提出進一步措施，而這些作業也被視為完成301調查程序的一部分。

鄭麗君也提到，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前曾表示「A deal is a deal（協議就是協議）」，顯示美方將信守與歐盟、日本等國簽署的貿易協議。她認為，台灣同樣屬於協定國之一，因為美方6月初曾針對鋼鋁銅衍生品自動調降部分232關稅項目，其中包括起重機等28項產品，適用對象即涵蓋台灣、英國、日本、南韓及歐盟等協定國。

鄭麗君強調，政府期待、也抱持信心，最終關稅結果能反映台美今年初達成的貿易協議成果。（編輯：潘羿菁）1150612