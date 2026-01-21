鄭麗君：讓台灣淨零轉型走出獨特的「台灣模式」

行政院副院長鄭麗君。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」邁入第3年，行政院副院長鄭麗君今（21）天表示，國科會推動「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」，成果令人感動，為了讓計畫成果導入政府施政，政院已成立「淨零轉型社區驅動統籌平台」，將在明（22）天總統府的「氣候變遷對策委員會」報告，盼持續結合公民力量創造新能量，讓台灣淨零轉型走出獨特的「台灣模式」。

鄭麗君上午出席「公民社會的淨零沙盒實驗－社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會，致詞時做了以上表示。鄭麗君說，雖然過去大半年她都在忙著對美貿易談判，但仍會定期主持行政院永續會下的「淨零轉型專案小組」，因為永續發展是整個人類社會最重要的共同願景。她感謝淨零沙盒計畫帶來政策思維的重大啟發，透過「社會創新」引領生活方式的改變，「由下而上」在地實踐來帶動翻轉，透過在地的公民團體、社區、企業，以及專家參與、科技導入，讓台灣在地創新出許多淨零解方，回應氣候變遷的總體挑戰，也讓台灣淨零轉型結合豐沛的公民社會力量，走出獨特的「台灣模式」。

「淨零轉型沙盒實驗計畫」來到第3年，已支持60餘個計畫、孵化40幾個團體，開展出多元實踐方式，也有很多中介組織扮演媒合平台，導入工研院技術，蔚為一個由下而上、社區驅動淨零轉型的治理體系，為了讓沙盒持續前進，相關成果能引入政府各部會政策參考經驗、實踐路徑，鄭麗君說，政院已成立「淨零轉型社區驅動的統籌平台」，將在明天總統府的「氣候變遷對策委員會」進行報告。

鄭麗君指出，統籌平台將由國發會主委葉俊顯和國科會主委吳誠文領銜，經濟部、環境部、農業部、客委會、文化部、原民會、衛福部等共同參與，期將在地公民社會創新孵化的淨零方案，落實在政策環節，讓沙盒計畫能更壯大。

