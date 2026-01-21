鄭麗君「關稅有功」成蔣萬安難纏勁敵 藍發言人：重啟SOP

鄭麗君談判關稅有功，被認為是參選台北市長熱門人選。（圖／鄭麗君臉書）





行政院副院長鄭麗君率領談判團隊多次赴美，洽談關稅台美關稅，不但談定與日韓歐盟相同的15%稅率，還成功爭取到全球第一個「232條款」半導體及衍生品關稅最惠國待遇，因此被認為「有功」應該要徵召鄭麗君參選台北市長，外界也認為如果真的派鄭麗君參選，預料將成為現任市長蔣萬安的難纏勁敵。對此國民黨前發言人鄧凱勛則認為，這是重啟造神SOP。

鄧凱勛：重啟造神SOP 如陳時中翻版

鄧凱勛表示，最近打開社群媒體，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧行政院副院長鄭麗君，說她對美談判多麼強硬、多麼「難纏」，彷彿把她塑造成了守護台灣利益的鋼鐵女俠。看著這些熟悉的溢美之詞，不禁有種強烈的既視感，是不是在哪裡看過？這不就是當年陳時中的翻版！

當神壇的光環退去，我們看到疫苗採購合約封存三十年、高端疫苗的種種疑雲、「3+11」的決策黑箱。最後也證明所謂的「防疫紅利」，不過是為了選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高，就會摔得越重。

鄧凱勛：造神 SOP移轉到鄭麗君身上

民進黨開始瘋狂吹捧鄭麗君在對美談判中的表現，形容她如何「難纏」、如何據理力爭。但如果冷靜檢視就會知道，在這些華麗的形容詞背後，台灣的護國神山台積電，正面臨什麼處境。

所謂的「談判成功」，不就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關我們國安的「矽盾」，被一層層剝離、送往海外，如果把護國產業、國家安全拱手讓人也能被吹捧成談判功績，民進黨喜歡把喪事喜辦的程度，令人咋舌！但，顯然這一切的吹捧，皆是選舉的起手式，醉翁之意不在酒。

民進黨可能認為，只要不斷的造神，就能獲得台北市民的選票，從陳時中到鄭麗君，邏輯完全一致，「先鋪路、再造神、後收割」，難道在民進黨眼中，台北市長的選舉不需要市政願景，只需要靠盲目造神就能過關嗎？

依照這種操作邏輯，之後某天如果在台北市的某個山腳下或是某條溪邊，挖出一塊上古石碑，上面刻著「難纏者，得台北」可能都不會讓人覺得意外。

如果把造神當成選舉的起手式，無異是把選民當傻瓜，最後的結果，恐怕只會像當年的陳時中一樣，被看破手腳，遭到民意的唾棄。

綠營回應

立委吳思瑤日前針對鄭麗君參選北市的問題回應表示，「站在姐妹的角度，如果麗君姐姐願意say yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙。如果（鄭麗君）參選，這絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點。」

鄭麗君日前被問到相關問題則回應表示，「這是考古題，我已經回答超過10年了，我過去的回答都算數，我是一個說什麼做什麼的人。」

