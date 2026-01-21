鄭麗君「關稅談判後」被點選北市 綠勸進聲浪多

行政院副院長鄭麗君。（圖／東森新聞）





台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君率領談判團隊返國，民進黨內也湧現勸進鄭麗君出戰台北市長的聲浪，民進黨立委吳思瑤直說，鄭麗君是大家眼中的強棒。不過鄭麗君對此題，只笑說是考古題，已經回答超過十年。這時，力拚連任的蔣萬安則顧好市政，緊盯總預算過關。

行政院副院長鄭麗君：「地方是主角好不好。」行政院副院長鄭麗君出席政策交流會，主動談起地方永續發展，是否暗示自己可能的下一步。

記者：「副院長賴主席有徵詢過台北市長嗎？」點頭禮貌致意，鄭麗君沒多加回應，不過隨著她率談判團談定台美關稅返台之後，民進黨內湧出更多勸進聲浪，在關稅記者會上，她再被問到參選北市長意願。

行政院副院長鄭麗君：「這個是考古題了，我已經應該回答超過十年了，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人。」

只不過關稅細節，美豬美牛市場開放，以及美規車進口是否零關稅、對等關稅代價，就被在野質疑，至今還沒說清楚。

若鄭麗君真的參選，恐怕會被對手針對，這時府院打算分進合擊，啟動產業傾聽之旅。

立委（民）吳思瑤：「鄭麗君副院長就是大家目前眼中的最強棒，尊重當事人的意願，這個部分是沒有人可以去強迫誰的。」

台北市議員（民）張文潔：「鄭麗君副院長，她一定可以勝任，出戰台北市的市長，一定是高度吸睛，更是高度期待，也會是蔣萬安非常可敬的對手。」

不過民進黨內依舊看好，但傳出鄭麗君反倒推薦，王世堅跟吳思瑤也是好人才。面對綠營醞釀選戰奇兵，台北市長蔣萬安繼續顧好市政。

台北市長蔣萬安：「包括生生喝鮮奶等各項政策，能夠持續往前推進，除了到議會來謝謝跨黨派議員的支持，我們會用實際行動，持續推動各項建設。」

在藍營議員人數優勢之下，台北市府總預算過關，朝野在選戰倒數，不到一年時刻，各自把角色扮好，要讓人民有感。

