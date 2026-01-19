鄭麗君「關稅談判」歸國！ 卓榮泰親自接機 賴清德表達感謝

台北市 / 綜合報導

歷經9個月左右，我國對美關稅談判落幕，今（19）日一早，行政院副院長鄭麗君，與政務委員楊珍妮等一行人返抵國門， 行政院長卓榮泰除了親自接機之外，也表示明（20）日早上9點，團隊將召開記者會，說明台美關稅細節 ，鄭麗君則透露這幾個月談判心情，表示台灣人的努力，已經讓我們成為世界上的關鍵力量，而隨著關稅底定，民進黨內部湧現聲浪，希望鄭麗君出戰2026台北市長選舉，獲得跨派系立委支持，對此蔣萬安則回應，現在距離選舉還有一段時間，將持續推動市政。

獻上噴染台美兩國國旗花束，歡迎行政院副院長鄭麗君，與政委楊珍妮等，台美關稅談判小組一行人返國，行政院長卓榮泰親自接機，行政院副院長鄭麗君說：「我其實在飛機上才知道院長要來接機，所以我在飛機上，緊張得都睡不著覺，來跟美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情，那就是台灣人的努力，我們已經成為世界上一股關鍵的力量。」

台美關稅終於塵埃落定，鄭麗君歸國後行程馬不停蹄，上午9點半立刻趕赴總統府出席行程，總統賴清德再次點名，總統賴清德說：「非常感謝鄭麗君副院長，帶領的談判團隊，為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓台灣在變局中，爭取到最佳的競爭位置。」

鄭麗君一鞠躬致意，領軍談判關稅表現亮眼，也因此被點名，期待他成為「綠營奇兵」，挑戰現任市長蔣萬安，立委(民)吳思瑤(新潮流)說：「我個人當然非常樂見，如果是有中央的格局，尤其是行政院副院長的治理經驗，能夠前進台北市的選戰，非常比亮點更亮點的選擇。」立委(民)吳沛憶(英系)說：「這是台北市市民，大家會信任跟信賴的人選，那我個人是相當期待的。」

鄭麗君獲得跨派系立委相挺，畢竟綠營部分北市還在點兵點將，包含立委吳思瑤、王世堅，祕書長徐國勇等人都被點名，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，則已經遞交意願書，如今隨著關稅大幅進展，也讓鄭麗君呼聲更高。

台北市長蔣萬安說：「其實離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項的市政。」力拚連任的蔣萬安老神在在，綠營內部持續討論，就盼派出「最佳人選」，牽動首都戰局。

