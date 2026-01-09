鄭麗君：關鍵設施建構無人機聯防體系 強化暴力反恐應變機制

行政院8日舉行「行政院國土安全政策會報」第16次會議，由行政院副院長鄭麗君主持。鄭麗君表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施(Critical Infrastructure，CI)防護韌性，建構CI反制無人機系統區域聯防體系。她也特別提到去年12月19日發生的「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，提醒各級政府單位以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變的系統性指揮與應變體系。

鄭麗君指出，2025年度計有35處CI配合「2025城鎮韌性演習」，與11個參演縣市共同執行，提供非常好的整合經驗。她表示，面對灰色地帶衝突、平戰轉換及戰時情況的應處，透過演習驗證CI能否維持營運韌性、中央與地方政府間合作是否順暢，更重要的是強化CI與軍民整合協調的作業能力。鄭麗君再次肯定本次演習成果相當優異，尤其演習結束後持續檢討與精進。

廣告 廣告

鄭麗君強調，為打造韌性台灣，在國家面臨緊急狀態及天然災害時確保政府和社會能維持正常運作，賴總統曾提到政府未來要持續整合跨部會資源及力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性工作更加穩健與堅實。其中，有關CI自身的安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二進駐重要CI及協同第五級保全人力，彼此合作已見成效；加上「有想定、無腳本」演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。

鄭麗君聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告後表示，因應近來中國軍演及國際地緣政治變化，台灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，強化資安相關措施，這些工作皆有賴各單位持續努力，才能順利推動。

鄭麗君強調，關鍵基礎設施的多元防護作為、自救能力及外部支援防護等相關計畫務必確實落實，各部會應特別留意新增的CI，並協助訂定安全防護計畫。此外，相關部會應從所屬CI事業單位既有持續營運計畫範本進行思考與延伸，進一步協助民間企業擬定持續營運計畫指引，強化營運韌性。

最後，針對去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君表示，此事件雖屬單一暴力攻擊，但未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重，各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變之系統性指揮與應變體系。