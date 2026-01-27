鄭麗君1動作曝「急了」？羅旺哲揭綠營焦慮：選得下去嗎

行政院副院長鄭麗君被外界點名極有可能代表民進黨參選台北市長。（資料照／陳俊吉攝）

2026台北市長選舉，民進黨人選未定，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判，被綠營狂喜風向造神稱「有功」，傳出其可能參選。名嘴羅旺哲指出，新潮流可能有共識要推鄭，鄭麗君近日接受專訪，看似急著累積能量，但她沒被選舉檢驗過，真這麼完美無瑕嗎？

羅旺哲27日在《鄉民監察院》節目表示，鄭麗君如果要選台北市長，不要說民進黨，在「新潮流」內已經凝聚出一個共識，這個共識就是，極有可能推鄭麗君出來選台北市長！而且鄭麗君最近有一個動作，她接受了台視新聞的專訪，「這個我蠻訝異的！」

羅旺哲提到，我們之前公布關稅結果，但現在南韓又被川普來了一記回馬槍，台灣的關稅之後會不會從15％又漲到20％？不知道。

「可是問題是，看起來，鄭麗君看起來很急！」羅旺哲強調，鄭麗君在訪談中，好像急著要把她的「政績」拿出來講，為了什麼？倒也不是為了關稅。以他媒體人來看，如果一個部會首長或政治人物，突然上了專訪，看起來就是想要累積自己的「底氣」，或累積自己的能量，「看起來」格局更高，或更上一層樓的感覺？好像有了這樣子的感覺出來。

羅旺哲指出，如果從鄭麗君上了專訪，加上段宜康講的「大家心裡有數」這句話，「我覺得大概八九不離十！」這個氛圍，參選機率大增。看起來，王世堅應該是沒了，他自己早就講出來了，但沒關係，王世堅依然是台北市聲量最高的政治人物之一，看春聯就知道了。

羅旺哲直言，王世堅雖然不選，但依然是聲量最高的政治人物，看陳亭妃為什麼要搭上王世堅？因為流量密碼在那邊。目前看來，民進黨會攻擊蔣萬安，呈現的是一個綠營內部的焦慮，鄭麗君能不能成為他們宣洩管道或出口？鄭麗君最大的問題是沒有選舉過，她沒有被檢驗過，真的這麼完美無瑕嗎？會被大家打上問號。問題是未來如果面臨到跟南韓一樣的情況，「妳還選得下去嗎？」

