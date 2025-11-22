鄭麗文、黃國昌會面 盧秀燕：為「藍白合」與國家帶來新契機

論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。傳出早在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面前，鄭麗文就與柯文哲溝通過，前藍委邱毅爆料，鄭麗文有意和柯文哲碰面，雙方曾透過自己的手機短暫通話，並透過民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文的指定人選，雙方已建立交流平台。對此，資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中表示，「一個柔性的政變即將展開」，看得出來柯文哲回來要接管民眾黨了，當明年黃國昌再也不是黨團總召和立委後，民眾黨核心將回歸柯文哲，之後藍白就是鄭麗文和柯文哲談，哪輪得到黃國昌這個三姓家奴。原文出處：柔性政變煙硝味！爆藍白會早前聯絡過鄭麗文 柯文哲復出黃國昌就沒戲份？ 更多民視新聞報導苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課

民視影音 ・ 1 天前