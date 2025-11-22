鄭麗文、黃國昌會面 盧秀燕：為「藍白合」與國家帶來新契機
台中市長盧秀燕今天（22日）表示，中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌都具新思維，以大局為重，相信他們會面一定會為「藍白合」與國家帶來新契機。盧秀燕並強調，要信任黨主席，包括對黨內或政黨間，才是團結合作好基礎。
鄭麗文19日與黃國昌會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。盧秀燕上午在台中外埔區出席馬鳴國民小學60周年校慶活動，接受媒體聯訪表示，對國民黨和民眾黨兩黨主席會面，作以上表示，並認為一定會為「藍白合」與國家帶來新契機。
其他人也在看
鄭麗文、黃國昌藍白會 盧秀燕肯定：兩黨主席都以大局為重
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，互贈禮物、開啟兩黨合作對話。對此，台中市長盧秀燕今（11/22）表示，兩黨主席都是具有以大局為重思維的人，相信他們會為藍白合與國家帶來新的契機。太報 ・ 1 天前
藍白主席會面後 盧秀燕:相信他們會為國家帶來新契機
藍白兩黨主席日前公開會面，各方關注未來的藍白合作空間，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，鄭麗文和黃國昌，都是以大局為重、有新思維的人，她信任黨主席，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新契機。中廣新聞網 ・ 1 天前
鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕也首度對外發表相關言論，她表示「鄭黃兩人都是以大局為重的人，會為藍白合帶來新契機」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文、黃國昌會面 盧秀燕：為國家帶新契機
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市長盧秀燕今天表示，中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌都具新思維，以大局為重，相信他們會面一定會為「藍白合」與國家帶來新契機。中央社 ・ 1 天前
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。傳出早在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面前，鄭麗文就與柯文哲溝通過，前藍委邱毅爆料，鄭麗文有意和柯文哲碰面，雙方曾透過自己的手機短暫通話，並透過民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文的指定人選，雙方已建立交流平台。對此，資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中表示，「一個柔性的政變即將展開」，看得出來柯文哲回來要接管民眾黨了，當明年黃國昌再也不是黨團總召和立委後，民眾黨核心將回歸柯文哲，之後藍白就是鄭麗文和柯文哲談，哪輪得到黃國昌這個三姓家奴。原文出處：柔性政變煙硝味！爆藍白會早前聯絡過鄭麗文 柯文哲復出黃國昌就沒戲份？ 更多民視新聞報導苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課民視影音 ・ 1 天前
習近平願意當中華民國中國區區長？ 國民黨拋出一國兩區有沒有先知會北京？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
隨租隨還好處多 收費制待整合
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。中時新聞網 ・ 17 小時前
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。民視 ・ 1 天前
暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨自由時報 ・ 1 天前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 1 天前
共享機車業者退場「殭屍車棄置街頭」 高雄花1個月清理
共享機車在台灣蓬勃發展，全台目前超過3.3萬輛共享機車，但業者退場問題也隨之浮現。Gokube共享機車今年4月退出高雄市場後，約600輛車輛棄置街頭成為「殭屍車」，高市府最終動用20萬元保證金，花費一個月時間完成清理。各地方政府如何防範殭屍車亂象重演，引起社會關注。中天新聞網 ・ 6 小時前
揹黃金賺40萬 男飛柬埔寨被賣詐騙園區成豬仔
高雄一名薛姓男子，受到重金誘惑，朋友對他說去柬埔寨揹黃金到泰國邊界，二天可以賺40萬，他和朋友飛了過去，對方卻說你被賣掉進詐騙園區，家屬先交40萬給一名台灣人希望救人，結果對方拿了錢落跑，後來再找上一名在當地開公司的台灣人，和詐騙集團的大陸老闆搭上線，付了一萬五千美金才救回人。 #柬埔寨#詐騙園區#豬仔#揹黃金東森新聞影音 ・ 1 小時前
民眾黨不必硬等藍白合！黃光芹認重點在總統大選：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌本月19日正式展開公開會談，雙方共同強調，將在2026選戰中全力促成藍白合作。外界關注黃國昌是否參選新北市長，他則表示，即使最後「男主角」不是自己，他也會全力投入輔選，並提出兩黨智庫可率先對接。對此，媒體人黃光芹直言，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。黃光芹今（22）日在臉書發......風傳媒 ・ 1 天前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 10 小時前
白天微熱早晚涼 氣象專家：明晚東北季風南下 北台灣降溫有雨
據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉局部短暫雨，北台灣降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
直擊／TWICE 開唱！子瑜絕美現身 一開口粉絲都哭了：終於帶成員來了
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，緯來新聞網 ・ 1 天前
韓籍啦啦隊女神拒收食物？「超噁原因」全曝光！
娛樂中心／尤乃妍報導來台灣不到一年的味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸），憑藉亮麗外型以及真誠性格收穫一票粉絲。近日，她卻於社群平台發文表示未來不會再接受粉絲送的任何食物類禮物，並透露背後原因，真相讓不少人直呼「超瞎」、「好噁心」。民視 ・ 1 天前