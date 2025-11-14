鄭麗文「運真好」？郭正亮拆解AIT拜會國民黨 背後竟是中美日角力！｜Yahoo《風向龍鳳配》

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前與國民黨主席鄭麗文會面，強調美國致力維持兩岸和平、反對片面改變現狀。對此，前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中指出，美方此次溝通內容極具政治訊號，尤其是在會面一開始就明確表態「最優先的任務是避免戰爭」，「這是對透過對鄭麗文講話對賴清德當頭棒喝，坦白講也是對高市早苗當頭棒喝。」

日本首相高市早苗日前在國會提到，如果台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，這番話引發大陸官方極度不滿，其政治效應仍在發酵中。郭正亮分析，美國對此「保持沉默」並非沒有立場，而是避免在公開場域批評日本。他指出，川普近期相關談話其實是衝著法國總統馬克宏，而非日本，因為「只要談到日本，他一定會罵高市早苗。」

郭正亮認為，中國大陸外交體系對日本的強烈反擊並非事發後才倉促應對，而是「早已準備好」。中國駐日大使館連續三篇貼文，逐條點名日本以「生存危機」為理由進行軍事擴張，點出從九一八事變到偷襲珍珠港，甚至暗示日本此論述與納粹藉口如出一轍。他指出，中方的邏輯就是要讓日本明白，一旦以「生存危機」為名介入台海，就是重走軍國主義老路，「說日本你過去在搞軍國主義擴張理由都是生存危機，第一個講918，第二個講偷襲珍珠港，他只是沒加一句話：納粹也是。」

高市早苗若不收回言論 郭正亮：中日關係已「基本灰了」

郭正亮分析，事件延燒至今，高市早苗顯然正在盤算，只要日方不驅逐薛劍、讓事件逐漸冷卻，中日即可「互相了結」。但他強調，這完全不可能，因為中國一定會要求高市收回言論，否則事態不會終止。「可是不可能，中國大陸一定會要求他撤回言論，所以基本上中日關係已經灰了。」

資深外交官介文汲、前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中分析美中日三方政治角力。

中日外交風波延燒 介文汲：日本低估中國核心利益

如果高市堅持不收回言論，中日關係後續將如何發展？又會牽動台美局勢到什麼程度？資深外交官介文汲表示，這起事件的本質已超越口水戰，日本若以為透過「召見或警告」就能平息事態，顯然低估中國將此視為核心利益的敏感程度。

介文汲強調，中國將台灣定位為最敏感的核心利益，不可能只以外交程序作罷。他引用中國外長孫衛東對日本駐華大使的當面警告，指出北京已明確傳達「台灣議題涉及國家根本利益」。他提醒，日本若不理解這層敏感性，後續衝擊絕非口頭抗議能結束。他說：「核心利益被觸碰的時候，那是很嚴重的。」