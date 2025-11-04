鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代

桃園市議員黃敬平，遭親藍粉專砲轟，不該繼續在國民黨當議員。（圖／TVBS）

國民黨新任黨主席鄭麗文才剛上任，被視為「親鄭勢力」的桃園市議員黃敬平，就被親藍粉專「政客爽」批評，呼籲2026不要投給他，指控他在節目上帶頭霸凌網紅鍾明軒，還扭曲鍾明軒談「中華文化」原意，痛批黃敬平違背政黨格調，身為議員霸凌公民，不該繼續連任。

桃園市議員（國）黃敬平：「雖然跟鄭麗文主席本人還有包括她的團隊，不少都是好朋友，但是我就是一個路人甲。如果要把我當成頭號首惡對象、出氣包去猛攻左打右打，我也沒意見。」

同黨的桃園市議員凌濤，開酸黃敬平是本色演出。（圖／TVBS）

「政客爽」貼文下方，前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤不但按讚，還留言酸「本色演出」，被網友質疑「同室操戈」？

桃園市議員（國）凌濤：「黃先生是不是本色演出，他自己應該面對自己的心內。呼籲黃先生可以呼應一下鄭麗文主席的團結。」

桃園市議員（國）黃敬平：「他跟政客爽是不是巧合？黨內也有人跟我講，政客爽背後是誰支持，大家心知肚明。很容易被導引成派系鬥爭，我覺得真的不用。雖然他們聽不進去啦，因為殺紅眼、打紅了眼。」

民進黨新竹市議員，影射四叉貓收錢辦事。（圖／TVBS）

綠營同樣內鬥，為了立委林岱樺角逐高雄市長初選吵翻天。網紅四叉貓公開表態不挺林岱樺，遭民進黨新竹市議員蔡蕥鍹連發三篇文影射「收錢辦事」。

網紅四叉貓：「我是高雄岡山人，我有投票權。身為當地居民表態很合理，我不認為她可以這樣抹黑我。如果初選後真的是林岱樺出線，難道我們才要喊不要投給她嗎？」

