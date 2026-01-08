鄭麗文上任國共論壇將重啟！傳27至29日於北京登場 蕭旭岑將率團前往

鄭麗文上任國民黨主席後，積極推動兩岸和解對話，並有意前往大陸交流，其中已經停辦一段時間的國共論壇，傳出將正式恢復舉行。有消息人士指出，時間訂於1月27至29日在北京舉行，代表團將在30日結束參訪行程後訪台，全程由副主席蕭旭岑帶隊。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

國共論壇初登場是在2006年，成為兩岸政黨交流的重要平台，當年在北京舉行首屆論壇，國民黨由時任主席連戰率團前往，並與時任中共總書記胡錦濤會晤，定調以「經貿合作、和平發展」為主軸，為當時仍處緊張狀態的兩岸關係打開對話窗口。

兩岸隨著情勢演變，論壇議題也延伸多方領域，2008年國民黨執政後，論壇更多次促成具體合作方案，被視為兩岸制度性協商的重要「前哨站」。不過，2016年蔡英文上任後，時任國民黨主席洪秀柱在同年11月2日至3日「兩岸和平發展論壇」後，論壇就未再舉辦，進入多年停擺階段，直到今年才又恢復。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

根據《梅花新聞網》報導，睽違已久的國共論壇，在國民黨新任黨主席鄭麗文上任後，即將恢復舉辦，時間訂於27至29日，由熟悉兩岸事務的蕭旭岑率團出訪，也顯示黨中央對於此行的高度重視。

消息人士表示，論壇除了延續交流機制外，也將透過政黨對話，回應當前台海局勢升溫、互信不足的現實挑戰，藉此幫兩岸關係保留一條「安全閥」。

大陸國家領導人習近平。（圖／路透）

此外，鄭麗文也預計將在3月份拜訪北京，預料會和中共總書記習近平會面。先前鄭麗文曾多次公開表示，前往北京訪問期間，希望能與習近平會面，並強調兩岸和平和對話，也是她推動兩岸事務的重要目標，並期望大陸行能為兩岸和平對話帶來正面訊號。

