鄭麗文上任掀入黨潮 國民黨稱20天吸2405人「近半為新黨員」

鄭麗文當選黨主席後，中國國民黨新入黨人數破千。（資料畫面）

中國國民黨振奮表示，在新任黨主席鄭麗文上任後，全台出現「入黨熱潮」，短短20天內新增2,405位黨員，其中1,412人為新進黨員、993人為失聯黨員回歸，顯示外界對國民黨未來的高度期待。

國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，首度舉行「KMTeam需要您，加入、改變由您開始」記者會。發言人牛煦庭指出，這波入黨潮中不乏年輕族群，40歲以下者比例明顯提高，且來自不同產業與階層，他並透露，中央黨部正籌備黨慶活動，鄭麗文競選時曾承諾要當「行動黨主席」，未來將親自走訪各地出席活動，邀請新舊黨員共襄盛舉。

廣告 廣告

牛煦庭指出，自黨主席選舉以來，黨員人數穩定成長，組發會正進行全面資料檢整，將以開放心態迎接新舊黨員。他強調，只要中央與執政縣市表現良好，國民黨將持續壯大，吸引更多民眾加入，為重返執政儲備能量。

剛被升任國民黨文傳會主委吳宗憲則說，近期不少民眾因認同鄭麗文而入黨，他一名友人就在鄭當選後一兩天內申請入黨。他表示，國民黨要讓藍天再度成為人民信任的顏色，展現煥然一新的面貌。至於外界質疑鄭麗文的人事安排年齡偏高，吳宗憲回應，世代交替不應僅以年齡劃分，而是讓老中青共同決策，年長者提供經驗、年輕人發揮創意，三代齊心才是國民黨邁向未來的關鍵。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文挺普丁「非獨裁者」惹議 曹興誠公開信斥：妳是中了邪

綠定蘇巧慧征戰新北、劉和然搶釋形象照 李四川：專注輝達

揭市政顧問「盧秀燕扛責」圖卡洗群組 江肇國：當台灣人傻瓜？