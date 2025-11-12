鄭麗文上任新氣象 紀念孫中山誕辰前女偶像、饒舌歌手先唱跳

國民黨主席鄭麗文出席國父誕辰160週年紀念日。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨今（12日）在中央黨部舉行總理誕辰160週年紀念日活動，在國民黨主席鄭麗文上任後立刻帶來新氣象，除了邀請孫中山先生曾侄孫女孫雅麗到場，在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續讓偶像女團、饒舌歌手、舞團上台演出，博得鄭麗文的高度讚賞。

在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續由女練習生女團體TOH、女歌手Zhana、饒舌歌手、築夢者舞團等表演者進行開場表演，有人將鄭麗文喊出的「羊群變獅群」融入歌詞後，還有日前甫在日本Red Bull BC One世界決賽的贏得世界冠軍的築夢者舞團成員「猴王」黃政嘉，在現場邊跳邊唸《禮運大同篇》，鄭麗文還相當捧場的大聲尖叫歡呼。

鄭麗文致詞提到，感謝年輕的國民黨文傳會主管，在短短不到一個星期的時間，能安排如此國際水準的演出，他們如此年輕就已經在舞台上發光發熱，甚至已經是台灣之光、華人之光。大家不要忘記，孫中山創立的時候才28歲，跟該才表演者的年紀差不多；辛亥革命成功的時候，孫中山才45歲，在百年前成立全亞洲第一個民主共和國，在革命當中拋頭顱、灑熱血的都是年輕人。

鄭麗文表示，今天第一組表演團體所演唱的《別害怕》，她要獻給今天的國民黨同志，為了理想、追求夢想，不要辜負自己，絕不放棄，為了夢想、堅持到底。他們某著很程度很汗顏，讓年輕女生將勇氣給今天的國民黨；剛剛他們也看到，表演者在國際舞台上將「天下為公」的大同思想，用年輕語言在國際舞台上接受全世界掌聲肯定的時候，這也是今天的國民黨要學習的。

鄭麗文還說，當國民黨說要給年輕人舞台、當年輕人催化劑的同時，不要忘記，這些年輕人在得到掌聲之前，有多少不為人知的艱苦與辛酸，因此，他們要向這群年輕人學習與致敬。今天，他們非常感謝，也很榮幸，讓大家看到國父的思想，絕對不是大家想像中的太老、過時；剛剛的年輕人已經用他們的歌聲跟舞蹈，證明那仍舊可以感動全世界的年輕人。

