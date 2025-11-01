鄭麗文上任黨主席 央視罕見採訪國民黨全代會
〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引央視(中國中央電視台)、中國新聞社等媒體罕見前來採訪。
這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董事長趙少康更大動作舉行記者會指控境外勢力介入選舉應修法。國安局長蔡明彥也證實，國安局已查察掌握TikTok約有1000多部影片在討論國民黨主席選舉，過半定位於境外，傳散逾200則影片。
鄭麗文曾在政論節目說：「台灣是中國的一部份，(中共)今天圍台，是派治安單位圍台去保護台灣」，片段被中國網友瘋傳。鄭近日也說，有意與中共總書記習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。引發黨內憂心未來的國民黨路線恐怕會過於「傾中」甚至「親共」。
而鄭麗文今天全代會就任國民黨主席，確實引起中國官方關切，過去朱立倫時代，未有中國媒體特意採訪國民黨全代會，但鄭麗文上任的全代會吸引包含央視、中國新聞社等中國媒體採訪，實屬罕見。
更多自由時報報導
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」被罵翻 蕭旭岑：川普也說過為何不指責他？
國民黨成功高中全代會「留下大禮」！學生爆菸蒂、垃圾亂扔
太感動？鄭麗文接任黨主席 馬英九台下激動落淚
其他人也在看
劉瑞祥出席非洲豬瘟中央災害應變中心記者會 (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心1日在農業部防檢署召開記者會，環境部環境管理署副署長劉瑞祥（圖）出席，呼籲民眾將廚餘瀝乾後再丟入廚餘回收桶，且不可將來路不明肉製品放入廚餘桶，應丟垃圾桶。中央社 ・ 13 小時前
溫柔生產！醫師與助產師共照模式 兼顧醫療安全與溫暖
隨現代孕產觀念演進，孕婦對生產的期待不只母子均安，更希望在專業醫療保障下獲得美好的、受尊重的生產體驗。台中慈濟醫院婦產科蘇修緯醫師積極推動「溫柔生產」照護模式，透過產科醫師與助產師共同照護，讓生產結合專業安全與人文溫度，不再是冰冷的醫療程序。NOW健康 ・ 16 小時前
38歲劉亦菲與71歲成龍素顏同框 13年後再聚首夢回《功夫之王》
38歲劉亦菲與71歲成龍素顏同框 13年後再聚首夢回《功夫之王》娛樂星聞 ・ 7 小時前
鄭麗文︰國民黨會變獅群 重建台灣
國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，國民黨主席朱立倫交棒給新任主席鄭麗文；鄭麗文演說慷慨激昂，強調國民黨一定會在台灣人民最苦的時候、在台灣人民最危險的時候、在台灣最需要國民黨的時候，「永遠跟台灣人民堅定站在一起」；前總統馬英九在台下聆聽時鼓掌落淚。鄭麗文也向支持者喊話，國民黨絕對會是捍衛民主自由，重新創造經濟奇蹟，開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨。中時新聞網 ・ 2 小時前
日本變態阿伯親手接起男高中生尿液還道謝 網驚呼「今天網絡用夠多了」
日本近日發生一起離奇的事件，一名57歲的男護理師闖入阪急西宮北口站閘口內廁所，親手接下男高中的尿液並喝下，「道謝」就離開。警方獲報後找到這名長者，於29日以涉嫌非法入侵建築物逮捕。而PTT網友看到這則PO文直呼噁心，有調侃認為是養生，也有網友認為「今天網絡用夠多了」。鏡報 ・ 14 小時前
朱系擬推楊智伃、鄧凱勛選雙北市議員 朱營：不是組朱家軍，是組國民黨軍
國民黨前主席朱立倫卸任後，宣示將為黨栽培青年民代參選人，也讓黨內解讀是否將再組「朱家軍」。對此，朱嫡系、國民黨智庫副執行長凌濤回應，我們永遠是國民黨軍、中道藍，不會有各自系統的問題。太報 ・ 1 小時前
中職》職棒元年回憶殺！林右昌訪德州台企 巧遇前味全龍強打馬斯
前民進黨秘書長林右昌近日赴美訪問，他今（1）日透露，在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，竟巧遇前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff），讓他相當驚喜。馬斯於職棒元年到三年在我國中華職棒出賽，近年也曾在社群發文懷念效力味全龍隊的時光，現在於企業擔任管理幹部。自由時報 ・ 10 小時前
台中「假日輕急症中心」2日啟用 急診負擔150元
為提升民眾就醫便利性，減輕大型醫院急診壅塞壓力，「假日輕急症中心」（UCC）於明（2）日正式上路，健保署試辦服務，將於每週日及國定假日開診，台中市設在台安醫院雙十分院及家健聯合診所，分別鄰近中國醫藥大學附設醫院及台中榮總，距離不到1公里，明天上午8點起正式啟用，掛號費比照基層醫療單位急診負擔150元自由時報 ・ 8 小時前
接掌黨主席！鄭麗文盼全黨變獅群建新秩序
國民黨今日舉行全國黨代表大會，完成黨主席交接儀式，由鄭麗文正式接任新任黨主席，朱立倫卸下重擔。在吳伯雄的見證下，交接印信儀式順利完成。鄭麗文就職演說中呼籲全黨團結如獅群，建立新秩序，照顧弱勢，並強調國民黨代表真正的台灣精神與價值。朱立倫則表達以48年黨員身分為榮，感謝黨的栽培與支持者的鼓勵。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
日職》徐若熙傳出阪神也很有興趣！ 日媒稱他是「怪腕」
中職味全龍隊好手徐若熙投入自由市場讓美、日兩國的球團都很有興趣，日本部分軟銀鷹隊幾乎很有自信，但是火腿、阪神、西武、養樂多等隊都持續觀察他的狀況，味全龍隊則是樂觀其成，根據之前經驗，徐若熙有機會在11月中就確定入札後的新東家，不過詳細金額也要再議，日媒近期對徐若熙很有興趣，且也以各種外號來形容他，並稱他為「怪腕」。TSNA ・ 20 小時前
藍負債21億！ 鄭麗文上任首中全會燦笑比讚：氣氛好
國民黨中央委員全體會議下午登場，而這也是新主席鄭麗文上任後首次會議，但面對國民黨負債總額達到21億2016萬元，眼下2026選戰即將到來，鄭麗文就在會議中，希望中央委員可以帶著黨代表下鄉，招募更多黨員外，也希望大家可以多募款。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
台鐵高雄站機車停車場啟用 「翅膀」下空間解鎖一次看
台鐵高雄車站兩側「翅膀」下的空間陸續解鎖中，地下機車停車場11月1日啟用，停車場上方的商場正在招商中，商場定案後、就輪到國道與市公車轉運站進場。高雄車站下沉式廣場去年12月成圓後，站體空間逐步開放，圍籬最久的兩側「翅膀（天棚兩側延伸、像車站的翅膀）」下方近期陸續解鎖，包括機車停車場、轉運站空間都有進自由時報 ・ 6 小時前
鄭麗文親揭藍3都首長缺席原因 證實牛煦庭、江怡臻任發言人
國民黨今天（1日）召開全代會，完成新舊任黨主席交接，全代會也通過4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑的任命案。鄭麗文在全代會後證實，發言人將由國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，其他人事案將會中廣新聞網 ・ 12 小時前
鄭麗文稱「普丁非獨裁者」影響藍白合？民眾黨：不影響
國民黨新任黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪時，稱俄羅斯總統普丁「並非獨裁者」，引發爭議。對此，民眾黨主席黃國昌表示，每個政治人物做出的評價，是對自己負責的問題，「不會影響藍白合作」。中天新聞網 ・ 1 天前
臺南就博會新營登場 釋出4千職缺、初媒率達5成2
臺南市政府114年「台南好生活 台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，11/1新營區新營糖廠中山堂辦理，共有84家廠商參與，釋出近4千個工作機會，其中月薪3萬5千元以上薪資的職缺佔近6成，初步媒合率5成2。品觀點 ・ 9 小時前
竹市東大路民宅塌陷 沉陷釘、傾斜儀監測數值無明顯變化 下陷趨於穩定
新竹市東大路4段富宇建設天闊建案開挖地下室，10月30日導致鄰近南寮信義新村民宅傾斜及路面地層下陷，經市府疏散撤離21戶、33人，今天案發第3天，市府持續召開工作會議，其中建設公司設置的27處沉陷釘及10處傾斜儀監測資料顯示，目前數值無明顯變化，地層下陷趨於穩定。代理市長邱臣遠要求各局處依權責處理，自由時報 ・ 13 小時前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 14 小時前
願和習近平談兩岸和解 鄭麗文：最重要是營造兩岸誠意善意
[Newtalk新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文明（11月1日）即將上任，但從參選到當選，鄭的兩岸論述一直備受爭議。鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪期間，她更談到，她願意和中共總書記習近平談兩岸和解，跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，未來希望透過所有可能的方式，見所有可能的人，她希望兩岸都有共同的一種心願跟決心，就是相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。 鄭麗文勝選後，曾接到來自習近平的賀電。鄭麗文昨再回應，現在大家都把台海當成全世界最兵凶戰危的區域，他們希望逐漸緩和台海局勢，也希望積極爭取開創和平氛圍，她也不斷勸告總統賴清德，一定要更謹慎處理兩岸關係。至於對岸對兩岸的「期待」，鄭麗文表示，不管兩岸如何發展，國民黨堅守的兩大底線，第一就是和平，第二是尊重台灣2300萬人的意願。 鄭麗文接受《德國之聲》專訪期間，再被問到，曾說願意和習近平會面，準備和對方談什麼？鄭麗文回應，還沒有開始規劃跟準備，但如果有機會見面，第一，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾；第二，當然就是要堆疊跟累積越來越多的善意，他們必須展現誠意與決心。 至於《德國之聲》追問，怎麼看兩岸統一的可能性？ 鄭麗文回應，現在以台新頭殼 ・ 1 天前
無視示威鎮壓死數百人 坦尚尼亞選委會：現任總統得票98%當選連任
坦尚尼亞上月29日舉行大選，民眾連日上街示威質疑執政黨舞弊，遭軍警鎮壓，反對派宣稱至少700人喪生。該國選委會1日宣布，65歲的現任總統哈山（Samia Suluhu Hassan）贏得近98%選票，成功連任。太報 ・ 9 小時前
林岱樺岡山造勢湧3萬人 游盈隆：為綠營高市長初選投下超級變數
民進黨立委林岱樺1日晚上在高雄岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，原本在造勢海報上要出席力挺4大將突然取消出席，林岱樺哽咽強調清白，自己因為民調衝第一，就遭黑暗勢力糟蹋，她會咬牙堅決走下去。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，林岱樺今晚聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，希望獲得鄉親的理解與支持。這一場她在高雄岡山的造勢，湧入3萬群眾，展現驚人基層實力，顯然已為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。中時新聞網 ・ 6 小時前