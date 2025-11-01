鄭麗文上任黨主席 央視罕見採訪國民黨全代會

國民黨主席鄭麗文，今接任黨主席。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引央視(中國中央電視台)、中國新聞社等媒體罕見前來採訪。

這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董事長趙少康更大動作舉行記者會指控境外勢力介入選舉應修法。國安局長蔡明彥也證實，國安局已查察掌握TikTok約有1000多部影片在討論國民黨主席選舉，過半定位於境外，傳散逾200則影片。

鄭麗文曾在政論節目說：「台灣是中國的一部份，(中共)今天圍台，是派治安單位圍台去保護台灣」，片段被中國網友瘋傳。鄭近日也說，有意與中共總書記習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。引發黨內憂心未來的國民黨路線恐怕會過於「傾中」甚至「親共」。

而鄭麗文今天全代會就任國民黨主席，確實引起中國官方關切，過去朱立倫時代，未有中國媒體特意採訪國民黨全代會，但鄭麗文上任的全代會吸引包含央視、中國新聞社等中國媒體採訪，實屬罕見。

