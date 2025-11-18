鄭麗文上任 國民黨支持度增3.9％

(記者黃緒生台北報導)國民黨主席鄭麗文在11月上任，最新民調顯示，國民黨過去一個月政黨支持度上揚3.9個百分點。台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，31.1％最支持民進黨，25.8％國民黨，14.7％台灣民眾黨；和上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點、國民黨上揚 3.9個百分點、民眾黨略增0.3個百分點。



鄭麗文主席讓任在話語權完全輾壓民進黨主席賴清德，尤其是反台獨促和平的一再宣示，等同是定調了國民黨的未來路線，對年輕人具有吸引力。另民進黨咬定鄭主席的紅統指控，對鄭麗文及國民黨現階段的殺傷力，也就普普。



而對於美國AIT處長來訪的不亢不卑，對美方暗示軍費預算的提高，鄭麗文毫不諂媚且必須嚴審的不舔美態度，獲得稱許。



該民調顯示，有50.2％的民眾不贊同賴清德上任一年多以來的整體表現，並認為賴目前民調仍陷困境，也未回到大罷免以前，過去5個月是其「 最惹人怨的時刻」。



上述民調訪問期間是2025年11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機 30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

