鄭麗文上任20天 藍增黨員2405人
國民黨主席鄭麗文上任後，黨內迎來新氣象，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭7日宣布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，有新加盟的好朋友，也有失聯的老戰友。此外，新媒體部公布首支宣傳影片，以鄭麗文全代會發言來號召更多黨員加入。
吳宗憲表示，這段時間許多朋友加入國民黨，「希望有所改變，有期待，也有希望」，幾十年來，台灣沉浸於嚴重的政治鬥爭之中，烏煙瘴氣，如同以前的「鴉片館」，整個社會集體抽著「政治鴉片」而不自知。
吳宗憲強調，任何政黨都是承載黨員理念的容器，國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，包括十大建設等大型公共建設，讓台灣能有富裕的生活，未來國民黨要再度引起風潮、引領風潮。
記者會中並公布「改變不只是一句話」新影片，剪輯鄭麗文在全代會上的喊話：「歡迎所有新朋友、老朋友回到國民黨，重新入黨」；牛煦庭表示，鄭麗文當選黨主席以來，各地都出現踴躍入黨潮，短短20天內已新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟的好朋友、993位是失聯的老戰友，顯示支持者對國民黨新局面的期待。
牛煦庭說明3個入黨管道，可直接從官方網站申請入黨，也可以下載數位黨部APP，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合自己的方式入黨，期待由下而上，蓄積重返執政的關鍵力量。
牛煦庭也指出，黨中央正積極策畫黨慶相關活動，鄭麗文競選時承諾要做「行動的黨主席」，將非常重視地方的意見，因此鄭麗文將積極踴躍出席各縣市黨部舉辦的黨慶活動。
吳宗憲強調，所謂「世代交替」絕對不是單純以年齡劃分，而是走向老中青一起的集體決策，一代傳一代將黨務做得更好。
