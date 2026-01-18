鄭麗文上台！國民黨睽違9年有年終了 綠、白各發1.5個月

農曆春節將至，國民黨今年睽違9年再度發放年終獎金，將依照年資發放三分之一至二分之一個月薪水的慰問金。民眾黨去年由新上任主席黃國昌自籌發給每人1.5個月年終，今（18）日被問到年終問題，他也承諾，「去年怎麼發、今年就怎麼發，不會少」。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

國民黨已經九年沒有發放年終獎金，不過黨中央近年仍會舉辦尾牙和摸彩活動，秘書長李乾龍也表示他過去曾募款400多萬元，發放每人5000元的禮券給黨工。李乾龍今天透露，今年發放的不是年終，是慰問金，大家都很辛苦，經歷大罷免，所以籌了一些錢。

民眾黨今年維持1.5個月年終。（圖／報系資料照）

民眾黨方面，黃國昌今天出席記者會被問到去年自籌發年終，今年是否會比照辦理時，他回應，過去這一年所有的黨公職大家都非常辛苦，所以去年怎麼發，今年就這麼發，不會少。根據黨中央透露，今年民眾黨會回歸正常機制由黨部支應，不用再由黨主席親自籌措。

民進黨方面，今年年終依舊維持1.5個月，並會依照考績進行調整。

