鄭麗文上工了！KMT全台主委名單曝光 南高屏全數留任
即時中心／顏一軒、陳治甬報導
國民黨主席鄭麗文今（3）日宣布縣市黨部新任主委人事案，她於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。
鄭麗文說明，許多留任的黨部主委，如台南市黨部、高雄市黨部、屏東縣黨部、雲林縣黨部等主委，皆有很鮮明的任務以及很重要的使命，所以繼續留任。
國民黨各縣市黨部新任主委名單如下：
台北市 戴錫欽
新北市 黃志雄
桃園市 蔡忠誠
台中市 蘇柏興
台南市 謝龍介
高雄市 柯志恩
基隆市 林沛祥
新竹縣 陳見賢
新竹市 王志豪
苗栗縣 李文斌
南投縣 游顥
彰化縣 謝衣鳯
雲林縣 張嘉郡
嘉義縣 王育敏
嘉義市 蔡明顯
屏東縣 蘇清泉
宜蘭縣 林明昌
花蓮縣 盧新榮
台東縣 吳秀華
澎湖縣 陳雙全
金門縣 陳玉珍
連江縣 陳雪生
原文出處：快新聞／鄭麗文上工了！KMT全台主委名單曝光 南高屏全數留任
更多民視新聞報導
F-16戰機、重型魚雷、AGM-154C交運延遲 顧立雄：將加速督導
豬瘟防線遭破壞 綠議員轟盧市府：荒腔走板害慘台灣豬
輝達Blackwell比其他晶片領先10年 川普：我們不會把它給別人
其他人也在看
新媒體部主任？國民黨「抖音一哥」、基隆前議長兒林益諄：有被徵詢
國民黨新任主席鄭麗文就任，國民黨中央人事成焦點，有報導指出，基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄將接任文傳會新媒體部主任。林益諄低...聯合新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文拍板定案了！國民黨地方黨部主委名單全曝光
國民黨主席鄭麗文今（3）日上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。中天新聞網 ・ 21 小時前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前
沒有玻璃鞋穿沒關係 Maison Margiela限量版Tabi破碎鏡面刺繡鞋款必須跟上
雖然我們不是灰姑娘，無法穿上玻璃鞋，但是有一雙Maison Margiela限量版Tabi Broken Mirror Embroidery（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）絕對是有機會的！這款由工匠手工打造、全球限量25雙的鞋款，屬於Tabi Collector典藏系列首作，完全就是值得收藏的奢華臻品！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鄭麗文、藍委為資源弱化台灣？明年預算首當其衝？
論壇中心／邱暐琪報導新任國民黨主席鄭麗文近日在外媒專訪中公開批評「國防預算3%的GDP太多了」，她認為「台海關係可以透過非軍事的方式來化解」，被外界質疑是在弱化台灣。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，國家明年總預算、國防預算，恐因兩大因素而被受影響。民視 ・ 3 小時前
謝侑芯猝逝！黃明志怒控救護車「1小時後」抵達 衛生部回應
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，當時在案發現場的歌手黃明志，體內被驗出4種毒品反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，不過他否認有罪，目前繳交保釋金獲准保釋，對於他指控救護車晚一小時抵達，衛生部出面否認此事。中時新聞網 ・ 58 分鐘前
藍中評會邱復生提案改革 要求公開三中案、回歸國統綱領
中國國民黨上週29日舉行114年度中央評議委員會，會中，中評委邱復生提出建議，要求黨務組織運作改革、歷史遺留問題公開透明化，以及兩岸政策核心路線等3大面向，呼籲黨中央正視並積極推動。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
台肥今將推舉吳音寧任董座 張景森猛轟民進黨用人沒制度
台肥公司上周公告，將由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，台肥今天（4日）早上將召開董事會，台肥將在會中通過推舉新任董事長吳音寧。前行政院政委張景森直言，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，「都是各個派系山頭在拉幫結派」。中天新聞網 ・ 27 分鐘前
綠內參民調賴瑞隆贏邱議瑩20%？柯志恩直呼：我不相信
2026年高雄市長選戰民進黨初選4搶1，綠委林岱樺日前在岡山造勢，湧入3萬人，隨後有一份民調結果顯示，綠委賴瑞隆不論在對比或互比的數據都居冠，綠委邱議瑩墊底，甚至大輸20個百分點。對此，藍委柯志恩直呼難以置信。中天新聞網 ・ 12 小時前
談APEC峰會成果 林信義：花若盛開蝴蝶自來 台灣能見度提升
2025亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議日前落幕，台灣領袖代表林信義今天(3日)在總統府召開記者會，說明與會成果。林信義表示，代表團盡力完成總統交付的各項任務，並藉由多邊與雙邊交流進一步提升台灣在APEC的能見度。林信義說，「花若盛開，蝴蝶自來」，如今有許多經濟體主動來談合作、投資，這是全體國人共同努力的成果。 在韓國慶州舉行的2025亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議日前落幕，賴清德總統3日下午在總統府接見台灣領袖代表團，肯定他們的辛勞與付出。總統府隨後也舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，台灣領袖代表林信義偕同代表團向國人說明本次APEC整體會議情形及經濟領袖會議成果。 林信義表示，他非常榮幸再次代表賴總統出席今年的APEC經濟領袖峰會，議題雖然不同，但責任依然重大。他指出，在各部會全力協助及通力合作下，代表團順利完成總統交付的各項任務，並藉由多邊與雙邊交流深化與各經濟體的互動，進一步提升台灣在APEC的能見度與參與。 林信義指出，當前國際經濟秩序因地緣政治變化、供應鏈重組、科技轉型及氣候變遷等因素充滿不確定性，今年APEC的討論焦點延續全球經貿格局的變中央廣播電台 ・ 16 小時前
鄭麗文掌藍營／親中論述必衝擊地方選舉 黨內基層醞釀抗爭
國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。據《鏡報》掌握，鄭麗文接掌國民黨後，就有地方立委直言「明年選舉恐怕不樂觀」，更有地方基層黨員醞釀抗爭；接下來就看鄭麗文上任後如何調整路線，淡化政治、強化民生，否則中間選民不買單，對潛在縣市首長參選人而言也是相當為難。鏡報 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國民黨重返執政有望？分析馬英九落淚原因 黃暐瀚：鄭麗文2028參選機率超過盧秀燕
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1）日在全代會完成交接正式就任，致詞內容激昂，台下前總統馬英九多次拭淚，場面動容。對此，資...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
獨家》國民黨新媒體部主任找到了 基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄出任
國民黨全代會順利結束，其中亮眼的橋段就是由朱立倫時代的新媒體部主任韋淳祐說明的國民黨社群化、網路化成果，但因韋淳祐另有規劃，並未能留任新媒體部主任，讓外界十分關注此職缺找到誰來接任。據《風傳媒》掌握，國民黨已經找到人選，是黨內人稱抖音一哥的林益諄，他另外一個身分，則是國民黨基隆市前議長宋瑋莉的兒子。據悉，林益諄過去曾任國民黨中央委員，本次將會兼任副主委兼任新......風傳媒 ・ 1 天前
國民黨公布新任各地方人事案 多數黨部主委留任
國民黨主席鄭麗文3日上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文說明，許多留任的黨部主委，如台南市黨部、高雄市黨部、屏東縣黨部、雲林縣黨部等主委，皆有很鮮明的任務以及很重要的使命，所以繼續留任。中時新聞網 ・ 21 小時前
高雄十大傳說「舉牌姐」再選議員?柳淑芳:有認真在考慮
常在高雄重要路口舉牌宣示反共愛台理念、被網友封為高雄十大傳說之一的「舉牌姐」柳淑芳，傳出可能再次投入下屆高市議員選戰?本尊證實「有認真在考慮」。柳淑芳曾七度參選，包括2次立委、4次議員、1次里長，積極傳達「反共」、「台獨」等本土理念，儘管投票結果離當選門檻都有點距離，她則認為能有反共、護台的宣傳機會自由時報 ・ 1 小時前
林岱樺造勢湧人潮 媒體人跌破眼鏡預言1狀況：恐報復性投票
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台時痛哭說，因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑，被檢調用助理費追殺，甚至檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪污，實在是非常惡質。媒體人謝寒冰認為，民進黨未來若要去處置林岱樺，會變得非常棘手。若是司法做得太粗暴，到最後可能這些支持者是不管推誰出來，只要不是林岱樺，都不支持，甚至可能報復性投票到民進黨對手那邊去。中時新聞網 ・ 1 天前
網球年終賽／直落二解決奧運金牌女雙！謝淑薇攜Ｏ妹收小組賽二連勝
台灣網球女單一姊謝淑薇攜手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）繼續出戰2025年WTA年終總決賽小組賽，第二戰面對巴黎奧運金牌女雙義大利寶莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），耗時1小時14分鐘後，謝淑薇／奧絲塔朋科以6：3：6：4直落二擊潰奧運金牌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
秋葉變色的奧秘：防曬還是防蟲？
科學家了解葉片變色的生物化學過程，但為何演化出秋季色彩，至今仍是未解之謎。BBC NEWS 中文 ・ 56 分鐘前