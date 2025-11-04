鄭麗文上工了！KMT全台主委名單曝光 南高屏全數留任

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文今（3）日宣布縣市黨部新任主委人事案，她於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。





鄭麗文說明，許多留任的黨部主委，如台南市黨部、高雄市黨部、屏東縣黨部、雲林縣黨部等主委，皆有很鮮明的任務以及很重要的使命，所以繼續留任。

國民黨各縣市黨部新任主委名單如下：

台北市 戴錫欽

新北市 黃志雄

桃園市 蔡忠誠

台中市 蘇柏興

台南市 謝龍介

高雄市 柯志恩

基隆市 林沛祥

新竹縣 陳見賢

新竹市 王志豪

苗栗縣 李文斌

南投縣 游顥

彰化縣 謝衣鳯

雲林縣 張嘉郡

嘉義縣 王育敏

嘉義市 蔡明顯

屏東縣 蘇清泉

宜蘭縣 林明昌

花蓮縣 盧新榮

台東縣 吳秀華

澎湖縣 陳雙全

金門縣 陳玉珍

連江縣 陳雪生







