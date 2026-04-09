鄭麗文上海談和平「一切都有可能」 今天傍晚將抵北京
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文訪中行程進入第三天，今（9日）上午參觀上海洋山港期間，鄭麗文發表談話，多次表達和平的訴願。她強調，「和平是有力量，是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能」。按照規劃，今天下午國民黨訪團就將前往北京，預定明（10）天上午有望達成鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」。
鄭麗文發表感言表示，上海水道縱橫、海入百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花一般的大都會，令人目不暇給。然而，時間長河奔流不息，在同樣那個地方，1842年的鴉片戰爭就在那裡，1937年淞滬會戰，國民政府在那邊跟日本整整打了3個月死傷慘烈，後來國共內戰犧牲數百萬性命後，1949年又成了一個生離死別的港口。
鄭麗文說，此刻的上海變得如此繁華美麗，讓人忍不住想讓如此美好永遠駐留，而那些曾經活在歷史不幸的時刻裡，在他們倒下的時候只看到烽火和斷垣殘壁的人們，他們會知道又敢相信，就在短短幾十年後，黃埔江岸竟如此璀璨耀眼嗎？
鄭麗文接著說，所以，和平是有力量，是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。她昨天想起一次世界大戰非常有名的詩作《在法蘭德斯戰場》，那首詩讓亡者說話，詩裡頭說道：「就在幾天前，我們跟你們一樣活著，一樣看的日昇、日落，一樣愛著，也被愛著，但現在，我們卻躺在法蘭德斯這片田野上。所以，活著的人們，如果你們背棄我們這些死者，我們必不得失眠。」、「如果你們背棄我們這些死者，我們必不得失眠。」
鄭麗文表示，她訪中前曾說過，她在這邊想再說一次，他們雖然來不及給先人和平，但他們一定來得及給今天的人、給以後的人。上海是「辜汪會談」進行的地方，曾有人告訴她，時任海峽交流基金會董事長辜振甫跟其家人說：「比達到九二共識更重要的工作是，未來一定要讓每一次和平、每一次會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談。」、「努力增加彼此的理解和善意，不斷累積互信的工作才能促成和平。」
鄭麗文強調，她深信如此，也為此而來，從現在要開始走出一條和平之路，只要堅定走下來，她相信未來自然會有更多比她更厲害、更聰明、更優秀的人會加入。
鄭麗文也說，人類的科技應該是為人類、為地球謀福祉，人類的科技不應該是自相殘殺、毀滅生態。如今，社會、世界動蕩不安，許多地方衝突仍在蔓延，戰火難以平息；今天，我們有一個這麼好的機會，歷史給我們一扇寶貴的窗口，兩岸在經濟、人民教育水準、各項水平上都在地球上名列前茅，希望，我們能攜手共同合作。
鄭麗文表示，這趟行前，媒體、親友都問她會帶什麼禮物回來，她衷心希望，如果可能的話，她帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平。因為，和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能發生。
鄭麗文更表示，他們抱著面相國際社會的胸懷，在這裡，她希望能更自信向國際社會宣誓，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓這裡成為所有人們都可以來這裡追尋實現夢想的地方。
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