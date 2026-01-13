鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注
即時中心／顏一軒報導
資深媒體人尹乃菁獲國民黨主席鄭麗文延攬，將從今（2026）年2月1日起就任文傳會副主委，盼未來協助兼任文傳會主委的不分區藍委吳宗憲推動黨務，關於未來是否有望在吳宗憲投入選戰的狀況下接任主委，尹乃菁今（13）日接受廣播節目專訪時表示，頭銜對她而言不重要，最重要的是要能夠做事，並打贏九合一選戰。
尹乃菁今早登上《中廣新聞網》節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋專訪。針對若吳宗憲披藍袍參選宜蘭縣長，尹乃菁是否有望真除為主委一事，尹回應，她對於「頭銜」的感覺倒是還好，主因今年是大的選舉年，鄭麗文才會邀請她擔任黨職。
尹乃菁說，文傳會有許多工作要開始規劃及推動，由於吳宗憲要參選宜蘭縣長，有選務的事情要投入，當然希望有人能協助方方面面的工作，把相關事務納入已排定的議程上面，因此宜蘭的選舉，未來就要看國民黨內初選機制由誰出線，並與白營協調。
她強調，之後就是看吳宗憲在九合一選舉中的角色，對她自己而言，頭銜真的不是那麼重要，能夠做事而且能夠打贏選戰，這比較重要。
國民黨籍宜蘭縣議長張勝德、吳宗憲欲競選宜蘭縣長，民眾黨已提名縣黨部主委陳琬惠，雙方須整合；宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳則確定代表民進黨競逐。
原文出處：快新聞／鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注
