鄭麗文不信任度破表 藍議員坦言是「北京」讓台灣已不能講「我是中國人」

國民黨主席鄭麗文。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨主席鄭麗文近期接受國際媒體專訪，一再對外重申「我是中國人」，而根據最新《美麗島電子報》2月份民調，台灣民眾對鄭麗文的不信任度達53.5％，甚至已高於對國民黨本身的反感度49.9%。對此，國民黨台北市議員游淑慧直指，中國早在馬英九執政時期就有發現，台灣已開始轉變，她認為在北京長期對外宣傳操作下，如今「中國人」一詞已不再只是文化或歷史認同，而是被直接等同於中華人民共和國人身分，導致在台灣「已經沒辦法這樣講了」。

針對鄭麗文最新民調，游淑慧近日上三立《新台派上線》節目表示，「我覺得現在在台灣講自己是中國人這件事真的是要很小心、很勇敢，馬英九都不敢這樣。不要講這一兩年，我記得在馬英九執政時，那時中國已經有發現台灣的轉變。」

她回憶，自己當年負責處理雙城論壇事務，就有國台辦的人問她說，「為什麼你們國民黨現在越來越不敢講自己是中國人？」

游淑慧回對方說：「原本講中國人沒問題，因為中國原本是文化、歷史、種族的名詞，但是是你們把它變成政治的名詞、國家的名詞，是因為你們一直講『這世界上只有一個中國』，這個中國叫中華人民共和國，是你們把中國人變成是中華人民共和國人，所以我們沒有辦法再講我是中國人。」

游淑慧說：「古時候我是中國人，可能是中華民族人、五千年來的那個中國，但在中共宣揚完了之後，變成我講中國人代表『我是中華人民共和國人』，所以我沒辦法再講，問題在你們（國台辦），不在我們。」

游淑慧最後說：「在台灣，只要你講我們是中國人，共產黨就會說『你是我們中華人民共和國人』，民進黨也會說『你是中華人民共和國人』，所以現在在台灣其實不可以再講我是『中國人』，要非常小心，已經沒辦法了，因為這是北京在全世界所做的宣傳。」（責任編輯：卓琦）

